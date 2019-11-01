【一圖解構】市場估聯儲今次「格老式減息」　當事人點睇？

美國聯儲局本周落實今年第3次減息，並且是自7月底起，連續3次議息會議減息、每次減0.25厘，合共0.75厘。這舉措令許多人回想起1995年及1998年，也是連續減息3次、每次減0.25厘，剛好這兩次的「操刀手」就是聯儲局前主席格林斯潘(簡稱「格老」)！有華爾街人士更指，目前的減息可被視為「格林斯潘式減息」，那麼，他本人又怎看目前美國經濟呢？

【美國未到衰退】

外國傳媒報道，格林斯潘近日表示，從美國資本投資比率來看，美國企業正廣泛地減少債務，未過分舉債，即所謂「去槓桿周期」持續。他強調，過去50年，美國從未在「去槓桿周期」內發生經濟衰退，故認為現在擔心衰退言之尚早。

他說：「我對長期前景持謹慎態度，目前實際經濟增長低於2%，但未到即時衰退。雖然美國經濟一直放緩，但我們仍處於『去槓桿周期』，最少在過去半個世紀中，沒有衰退是從這周期開始的。」

他指的「格老指標」是聯儲局統計的商業資本支出與借貸數據，顯示美國商業資本支出減去存貨變動除以儲蓄淨額的比率。該指標自2007年底以來，從未超過1%，反映企業並未過度舉債。(本文附圖)

【目前似1995年？】

回看1995年及1998年，也是「3次減息，每次減0.25厘」，然後就停止減息了。這兩年也是俗稱的貨幣政策「中期調整」或所謂的「保險式減息」，以防止經濟陷入衰退，尤其是1995年。

回看1995年那次，當年7月、12月，以及1996年1月，聯儲局在短短半年內減息3次，每次減0.25厘，理由是物價上升壓力緩解；在此之前，從1994年2月開始的12個月內，聯儲局連續加息7次，每次加0.25到0.75厘不等，將基準利率從3厘快速激增至6厘。

與如今的情況相比，最大的相似之處是通脹低，當局明確表示希望看見更高的通脹。另一個相似之處在於就業市場相當緊張，而且金融市場處於高位，當時聯儲局依然選擇大舉減息。

【目前似1998年？】

曾為瑞銀美股策略師、現為BTIG首席股票及衍生工具策略師Julian Emanuel早在10月初表示，股市可能很快會「反高潮」，升到你唔信！

他指出，目前市場似1998年，當年美股也是洋溢着悲觀情況，主因是美國本土及外圍受累於多重政治壓力，亞洲更爆發金融危機，與目前情況類似，但當年第4季股市表現出奇地好。

他說：「1998年第4季股市在之前的周期性低位反彈18個月，累升68%，直至2000年3月見頂。故此，我們也預計目前標指在接下來的4個月也會飆至歷史新高，將吸引不少基金重投股市，市場或牛聲四起。」

不過，他最後亦指出，2000年快樂過後，就是悲痛之時，故目前市況若真的似1998年，也是「終極一升」了。

【「神奇數字」是「3」】

不過，值得留意的是，無論是1995年或1998年，聯儲局在連續減息「3」次後，都沒有再減息，華爾街視之為「神奇數字」。因此，若聯儲局有意「第4次」減息，股市或會因而大跌。

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