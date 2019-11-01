經濟學家：瑞士未來四年仍維持負利率

瑞士央行(Swiss National Bank)的負利率政策已推行近5年，外媒引述瑞銀集團(UBS)首席經濟學家Daniel Kalt表示，央行在2015年首度推出負利率時，市場一般預期此為緊急措施，在一至兩年後利率就會正常化，但央行至今仍緊抱此項政策，而美國聯儲局的貨幣政策趨向鴿派，瑞士重回正利率的可能性愈來愈低。他悲觀預計，在未來三至四年內，瑞士都不會重回正利率時代，這可能對該國經濟購成影響。

事實上，瑞士央行在負利率政策下，已引發不少副作用，退休基金回報亦難以維持；而負利率按揭更促使退休金轉入該國房地產市場，令房地產發展業務出現爆發性增長。

瑞士央行行長Thomas Jordan日前指，雖然負利率是非傳統工具，也有副作用，但政策在仍將持續實施一段時間。

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