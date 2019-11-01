【一圖解構】市傳內地有農商行陷困遭提款　影響如何？

美國財經媒體彭博社報道，中國河南一家農商行因負面傳言而發生擠兌，反映出包商銀行和錦州銀行的風險事件發生後，金融機構面臨信任危機，尤以小機構為甚。

【市傳有集中提款事件】

報道指出，包括包商銀行被政府接管、錦州銀行和恒豐銀行在風險暴露後，獲戰略投資者入股在內，這是中國銀行業今年以來，廣受關注的第4宗風險事件，而這宗上月底發生的河南省洛陽市伊川農村商業銀行部分儲戶集中提款事件，起源是網絡傳播其「快破產」的傳言。

中金公司銀行業研究員張帥帥接受彭博社採訪時稱，區域小銀行的儲戶更容易受到謠言影響，中小銀行當前面臨的經營壓力和風險的確會更大。

【小型銀行佔業界比重不輕】

事實上，據中國銀保監會公布的最新數據顯示，截至今年第2季底，城商行和農商行管理的資產規模相當，這類中小銀行佔銀行業金融機構的資產規模比重約26%。(本文附圖)

交通銀行金融研究中心高級研究員武雯亦稱，中小銀行經營兩極分化明顯，同業負債佔比高、吸儲能力較差的銀行，的確存在局部風險，而且經濟下行對這類銀行的衝擊更為明顯。

儘管周五(1日)較早前公布、以民企為主的財新中國10月製造業採購經理指數(PMI)遠高於50的盛衰分界線，但中國第3季經濟增長6%已放緩至1990年代初以來最低，10月官方製造業PMI亦為今年2月以來最低，反映經濟下行壓力不容忽視，這家資產約600億元人民幣的縣域農商行也受到影響。

【內地政府極力挽救】

中誠信7月發布的跟蹤評級報告顯示，伊川農商行的不良貸款餘額和不良貸款率已連續3年上升，並因此將其主體信用評級從AA-下調至A+。

不過，從包商銀行、錦州銀行、恒豐銀行，再到伊川農商行，儘管金融機構資產規模大小不等、風險情況也不一樣，但中國政府顯然不會袖手旁觀。

上述擠兌事件發生後，當地政府機構迅速介入，河南省農信社據報道，已調撥300億元人民幣流動性支持，還有數十億元人民幣來自當地人民銀行和農商行的資金支持。中國央行和銀保監會的當地分支機構也進行聲援，稱該行經營正常，資金充裕，足額繳納了準備金，支付能力充足，且參加了存款保險，希望存款人能理性對待。

河南省銀保監局二級巡視員楊濟時在周四(10月31日)召開的例行發布會後對媒體稱，省委省政府統一領導成立了工作組，正在現場妥善處理，總體風險可控，償付能力充足。

研究機構Gavekal Dragonomics駐北京的分析師Xiaoxi Zhang指出，當前的救助顯示，儘管政府曾試圖停止救助陷入困境的銀行，並讓債權人承擔一些損失，但他們不能讓任何個人儲戶失望。

此外，張帥帥也稱，在錦州銀行事件後，監管對於中小銀行的風險處置手段已比較市場化，也能較好地修復市場信心。

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