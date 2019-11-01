特朗普開口埋口「制裁」　反威脅美元霸主地位？

外國媒體報道，美元幾十年來世界主要儲備貨幣的地位可能受到動搖，因為他們有個愛「制裁」的總統特朗普！

全球安全分析研究所聯合主任Anne Korin認為，正在冒起的國家地區，例如中國、俄羅斯，以及歐盟等「主要勢力」，有強烈「去美元化動機」。

美元被視為世界上最安全的投資之一，但其他國家使用美元或通過美國的銀行結算交易時，有可能受到美國管轄，這限制各國對使用美元的熱情。

Korin引用美國在2018年單方面退出伊朗核協議，隨後又恢復了對德黑蘭的制裁作為例子，稱這種情況使歐洲跨國公司害怕繼續與伊朗開展業務，會受到美國懲罰。她說：「我們不知道接下來會發生甚麼，但我們知道當前局勢是不可持續。」

她續指，如果美元影響力下降，其他貨幣可能會填補美元所扮演的角色，尤其是人民幣。

近年來中國努力讓人民幣國際化，這些舉措包括引入以人民幣計價的原油期貨，並且有報道稱，中國準備以人民幣而非美元支付進口原油。她認為，以人民幣計價的石油期貨，可以作為美元貶值的預警信號。

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