與時並進！金管局向銀行發「人工智能」應用指引

香港金融管理局致函銀行，認為現時適合為銀行業提供應用人工智能的指引，指明白過分規限或硬性的規定，或會窒礙人工智能相關科技進一步發展，因此銀行可按情況相稱地採納，以反映其人工智能應用程式的性質及所涉風險水平。

在管治方面，董事局及高級管理層須為應用人工智能所引致的結果負責，銀行應清楚訂明有關開發及監察應用人工智能運作時，三道防線的角色與責任。

應用程式的設計與開發方面，銀行應確保人工智能應用程式有恰當程度的可解釋性，即不能以「黑盒」作藉口，並需採用高質量數據、安排獨立方參與模型核實的過程，以嚴格核實模型。此外，銀行應於設計階段建立足夠的稽核紀錄及相關文件紀錄，若銀行倚賴第三方供應商開發人工智能應用程式，銀行應採取有效管控措施。

該局並提醒，銀行應定期檢視視及持續監察人工智能應用程式於投入運作後的變化，並確保網絡安全措施能有效應對遭受攻擊。

該局會定時檢視上述原則，並適時向銀行提供進一步指引。針對應用人工智能時涉及的消費者保障事宜，該局計劃另行發出指引。

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