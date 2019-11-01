樓價UPDATES：百福花園放盤僅3日即沽出

買家入市意欲加快，北角百福花園中層兩房戶放盤僅3日即售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●百福花園德福閣中層D室，實用面積415方呎，以兩房間隔，向南面外望樓景。單位於10月底放盤，原叫價688萬元，速獲買家以680萬元承接，實用呎價16,386元，單位3年升值31%。

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九龍區

●奧運站帝柏海灣1座中層D室，實用面積1,013方呎，以三房包括套房間隔，向西南及享海景，獲買家以2,500萬元購入，實用呎價24,679元。原業主於2007年8月以910萬元入市，持貨至今帳面獲利1,590萬元。

●大角咀港灣豪庭6座高層A室，實用面積326方呎，以兩房設計。有同區用家見單位售價合預算，決定以633.8萬元承接，實用呎價約19,442元。上址2016年購入價為454萬元，3年升值約40%。

●將軍澳新都城上月錄得11宗二手成交，平均實用呎價約16,408元。近日1期5座高層E室，實用面積698方呎，以三房包括一套房設計，遠望銀線灣海景，獲買家以1,000萬元購入，實用呎價14,327元。屋苑現時約有85個放盤，叫價由約620萬元起。

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新界區

●馬鞍山居屋富輝花園2座中層D室三房戶，實用面積570方呎，原叫價760萬元，減價30萬元後或約4%，於已補價自由市場以730萬元易手，實用呎價12,807元。

●屯門豐連1座高層G室，屬一房間隔，向東南望泳池景，實用面積302方呎。上址放盤約半個月，原叫價約490萬元，吸引外區首置買家承洽購，議價後以485萬元易手，實用呎價16,060元。

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