前景樂觀！美3大市場數據改善　力證減息效應顯現

美國就業數據亮麗，市場估聯儲最快明年3月才減息。事實上，美國聯儲局年內已3次減息，試圖透過貨幣政策維持勞動市場、薪金增長，以及消費者信心，來支撐家庭支出和買樓活動，有證據表明，聯儲局主席鮑威爾和官員們的如意算盤開始實現。

【抵押貸款利率下降 樓市有復甦迹象】

美國樓市去年陷入停滯，因利率上升且樓價上漲。美國商務部周三(10月30日)稱，今年第三季房屋建築近兩年以來首次提振經濟增長，主要是抵押貸款利率下降，幫助美國樓市恢復活力。

由於抵押貸款利率下滑，民眾買樓負擔能力提升。根據Black Knight Inc分析，一個顯示買樓負擔能力的指標，在去年11月的9年低位23.7%，改善至今年9月底的20.7%。

【昂貴的汽車銷售接近紀錄水平】

根據銀行業報告，隨着利率下降，汽車貸款需求回升。美國總銷量從今年初的4年低位反彈，銷售按年回升到超過1,700萬輛水平。9月農夫車和運動型車的銷量，僅略低於紀錄水準。值得留意的是，這兩種車型售價較高，而且目前在新車市場中佔主導地位。

【股市在強勁消費支出下創新高】

自今年1月以來，關鍵的企業信貸市場狀況已大大緩解，當時鮑威爾和聯儲局暗示他們已離開加息路徑。

聯儲局在貨幣市場採取的降低借貸成本、改善流動性的行動，也有助增強投資者信心。部分投資者可能會轉而買股，從而在債券孳息率低迷之際，尋求更高收益。

事實上，標指在本周再創新高，之前聯儲局公布了第3次減息，與此同時，俗稱「垃圾債」的高收益債券孳息率差也已大幅收窄。「垃圾債」孳息率是衡量投資者為持有高風險公司債，而非更安全的公共債券，所要求的額外收益的指標，目前情況是投資者偏好風險。

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