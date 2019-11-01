夜市UPDATES：道指飆逾230點　標指納指破頂

中美貿談下周一或有好消息，加上經濟數據見改善，美股三大指數向上，道指曾飆234點，目前報27,269點，升223點；標指及納指創新高，目前分別報3,057點及8,373點。港股期指夜市報27,213點，升65點，高水112點。

重磅股上揚，陶氏(Dow Inc.)升2.17%，埃克森、Caterpillar及3M升逾1%。外媒稱蘋果公司將提高5G iPhone售價，至少加價150美元，蘋果公司升0.8%。

貿易消息方面，美國商務部長羅斯表示，中美第一階段貿易協議目前進行良好。他將在下周一(11月4日)參加在泰國舉行的東亞峰會，屆時將會宣布一些有一定規模的消息。

數據方面，美國10月非農業職位增長12.8萬個，多過市場預期的8.5萬個，反映當地就業市場趨於平穩。市場原本估計就業數據會通用汽車罷工事件，美國勞工部早前警告通用汽車罷工事件或導致最少出現4.77萬人失業。

美國就業數據表現強勁，預示聯儲短期內毋須再減息，歷史數據表明這是股市利好迹象。聯儲局分別在1975年、1996年和1998年連續三次共減息0.75厘後，標指半年後上漲10%，一年後上漲20%。

歐股隨外圍向好，英股升0.52%；德股升0.83%；法股升0.69%。

【21:30】美國就業數據理想，美股開市早段做好，道指升163點，至27,209點；納指升49點，至8,342點，創新高；標指再創新高，升16點，至3,053點。

受累全球油氣價格下跌，抵銷產量上升的影響，埃克森美孚第3季純利按年大幅倒退49%至31.7億美元，或每股75美仙，收入亦挫15%至650.5億美元，但仍雙雙高於預期。埃克森股價早段升1.33%至68.47美元。

圖片社交網站Pinterest第3季扣除部分項目後每股盈利好過預期，但期內收入遜色，而且新增用戶大部分來自美國以外市場，而每名海外用戶所帶來的平均收入，遠低過美國用戶。Pinterest股價早段狠瀉23.83%至19.15美元。

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