呢個原因！花旗：港股上升空間40%！買入留給下一代

外國傳媒報道，花旗亞太區交易策略部主管Mohammed Apabhai預期，美元恐隨着聯儲局購買更多債券資產，擴大資產負債表而進一步下跌，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數可能跌至85，即較現水平有大約12%下跌空間。

他提到，若美元明顯轉弱，要關注新興市場，特別是香港的恒生指數，未來上漲空間高達40%，更建議可「買入後留給下一代」(buy them and lock them away for your children)，股息率非常吸引，尤其地產股和大型零售品牌股已「大特賣」。

他透露，有迹象顯示，長線投資者和宏觀基金等正重返港股，故儘管香港社會動盪仍未停止，但港股已可見未來上漲趨勢。

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