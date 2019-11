呢個原因！花旗：港股上升空間40%！買入留給下一代

外國傳媒報道,花旗亞太區交易策略部主管Mohammed Apabhai預期,美元恐隨着聯儲局購買更多債券資產,擴大資產負債表而進一步下跌,反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數可能跌至85,即較現水平有大約12%下跌空間。

他提到,若美元明顯轉弱,要關注新興市場,特別是香港的恒生指數,未來上漲空間高達40%,更建議可「買入後留給下一代」(buy them and lock them away for your children),股息率非常吸引,尤其地產股和大型零售品牌股已「大特賣」。

他透露,有迹象顯示,長線投資者和宏觀基金等正重返港股,故儘管香港社會動盪仍未停止,但港股已可見未來上漲趨勢。

