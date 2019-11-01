Apple股價又新高　分析料有排未見頂

蘋果公司(Apple Inc.)周五(1日)高見252.8美元，再創歷史新高，年內已累漲62.5%，總市值達1.12萬億美元。

外國傳媒報道，有「華爾街狂人」之稱的美國金融名嘴克拉默(Jim Cramer)表示，蘋果公司仍然太便宜了，股價繼續被低估，認為投資者應把焦點由iPhone轉至其服務和穿戴式裝置。

他指出，iPhone僅是蘋果公司業務的一部分，如果只注意iPhone銷量，就會忽略蘋果公司的市盈率其實有機會升至22至23倍。(若按此計算，即蘋果公司股價可升至320美元左右)

事實上，著名科技股分析師、私募基金Loup Ventures合夥人Gene Munster早於今年4月時說：「我覺得Apple將會是今年表現最好的FAANG五大科技股，因它擁有具意義的上升故事(5G iPhone)，股價可能會高見近350美元。」

－－－－－－