吉隆坡Conlay坐落領事館區　首期約30萬港元起

【營業資訊】吉隆坡不但是馬來西亞的首都，並為該國最大城市，不少國際會議或活動均會在此舉行，令當地物業除受用家追捧外，亦有相當高的投資價值。由SQM代理的吉隆坡豪宅項目Conlay，首期由約30萬港元起，而本周末將舉行物業展銷會，屆時設有講座介紹馬來西亞第二家園計劃及吉隆坡市中心投資攻略。

●與皇室為鄰 盡顯尊貴

馬來西亞及日本兩大上市發展商東家集團及日本三井不動產集團打造的Conlay，由世界知名的Kerry Hill Architects設計。項目位置優越，位於吉隆坡領事館區，旁為皇室官邸，與中、美、德及日等超過20間領事館為鄰，地段極為尊貴。而社區設施相當完善，國際學校、世界級醫療機構、各國風情餐館、教育機構、藝術和文化中心等近在咫尺。

此外，項目交通網絡四通八達，鄰近全新的Conlay地鐵站，與KLCC East商業區只相距一個地鐵站，而往未來的馬來西亞新高鐵站Bandar Malaysia North亦僅四個站，同時直達吉隆坡中央交通總站(KL Sentral)，可連接國際和國內機場。住戶購物或消閒亦相當方便，驅車前往柏威年購物廣場僅3分鐘、5分鐘到雙子塔、8分鐘到TRX新金融區。步行至太子閣醫療中心、KLCC雙子塔、國際學校等，距離僅0.2至1.2公里。

●提供491單位 飽覽美景

Conlay位於吉隆坡市中心康萊路，預計2024年入伙，為永久業權的型格豪宅。物業以奢華定位，外形設計亮麗，追求各層面細節，從可以媲美藝術作品的精緻邊線和邊框外觀，到令人驚嘆的建築輪廓都一絲不苟，聳立在吉隆坡中分外矚目。在充滿活力的大都會當中，享有寧靜的度假式生活。而物業擁開揚景觀，翠綠的皇家高爾夫球場景或繁華城市地標景觀映入眼簾。

項目樓高51層，總戶數491伙，當中私人住宅佔297伙，其餘194伙為服務式住宅，並提供各種戶型滿足買家的需求，單位面積由733方呎(一房及兩個浴室)至1,335方呎(2+1房及兩個浴室)。住宅內部盡顯雅致和匠心，開放式設計巧妙分隔主客房和家庭活動區，設計精美的空間承載嫻雅的生活質素。用料亦別具心思，除配備TOTO及Hansgrohe名牌浴室潔具外，亦有Bosch高級廚房電器。

●物業設施齊 動靜皆宜

至於物業設施亦應有盡有，除有專用大堂外，還有無邊際恒溫游泳池、健身室、圖書館、桌球室、會議室及多媒體空間等消閒設施，動靜皆宜，令住戶毋須外出亦可進行各式活動。而50樓則特設高級餐廳及商業空間，享有廣闊景觀，並提供E&O禮賓部五星級酒店式禮賓服務。

為方便買家了解Conlay及吉隆坡物業市場，SQM將在11月2及3日上午11時至下午7時，於中環干諾道中5號香港文華東方酒店23樓西廳舉行吉隆坡物業展銷會。此外，每日下午2時半更設有一場講座，講解馬來西亞第二家園計劃及吉隆坡市中心投資攻略，由於座位有限，有興趣人士敬請預約。

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