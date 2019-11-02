澳門10月賭收跌3.2%

澳門賭收在傳統最旺的10月錄得下跌。當地博彩監察協調局公布，10月份博彩毛收入錄264.43億澳門元，按年跌3.2%；今年首十個月累計博彩毛收入，亦按年跌1.8%至2,467.4億澳門元。分析認為，數字顯示中場賭廳收入縱然增長，亦難補償貴賓廳業務低迷的缺口。

事實上，內地十一長假期期間，訪澳旅客按年上升約11%，但10月賭收卻出現下跌，彭博分析認為，這情況可能反映，在內地經濟增長放緩之下，長假期效應亦告失色。

外電引述摩根大通的估計，10月份澳門雖然中場賭廳收入錄得逾一成的增長，但是貴賓賭廳收入卻按年大跌20%。按照Sanford C. Bernstein及瑞信等券商預測，澳門11月賭收將會按年下跌3至6%。

美銀美林亦預料，澳門今年第四季賭收將按年跌5.5%，主要受去年高基數和年尾當地有慶祝回歸活動的影響。

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