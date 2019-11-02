東方日報B1：港經濟明年料縮5.8%　22年最悲

香港經濟陷入技術衰退，並且遠較原先估計惡劣，券商群起唱淡香港經濟前景。其中，荷蘭國際集團(ING)表示，若明年香港暴力示威活動持續，香港明年經濟將會收縮5.8%，將是1998年以來最差。美銀美林更預警，香港經濟正面對漫長的衰退。

ING大中華經濟師彭藹嬈發表報告預期，今年第四季香港經濟將會下跌5%，因而調低今年全年經濟預測至跌2.2%，即與2009年金融海嘯後相若。她又稱，若香港的暴力示威活動明年持續一整年，2020年香港經濟將會收縮5.8%，原先則預期會增長1.4%。

她表示，預期中美貿易戰明年會繼續困擾市場，同時示威活動未見盡頭，對經濟打擊的時間恐較2003年「沙士」更長，警告香港經濟直到明年會一季差過一季。愈來愈多企業倒閉，就業情況惡化，恐進一步打擊旅遊業及零售業。港府暫時推出的紓困措施，並未針對最受示威衝擊的行業，即使當局加碼出招，亦不會如以往般容易獲立法會通過，難望短期內幫到香港。

此外，美銀美林亦因應上季香港經濟衰退程度遠超該行估計，將今年全年香港經濟預測，由原先跌0.1%狠劈至跌2.1%。該行又稱，諸多不確定因素已重創商業信心及投資需求，香港經濟將面對長期衰退。

摩根大通認為，今年美國聯儲局三度減息、本地發鈔銀行調低最優惠利率，連同港府早前放寬按揭保險計劃，為住宅樓價帶來一點支撐，可是中美貿易戰依然充滿不確定性，本地政治僵局沒有化解迹象，第四季香港經濟收縮程度將更嚴重，因此調低今年香港經濟增長預測，由原先的增長0.3%，調低至收縮1.5%。

該行又稱，美國國會可能通過的《香港人權與民主法案》，表面上看對香港經濟的直接衝擊有限，問題是會將香港捲入中美角力。

浸會大學經濟學系講師黃健明表示，香港實行聯繫匯率制度，等同放棄貨幣政策，不能如其他經濟體般，主動減息預防或應對經濟下行風險，因而很倚賴政府推出的財政政策。

不過，他對港府的紓困能力不感樂觀，首先是今次衰退很大程度源於社會問題，即使政府「派錢」，市民「成日見住啲咁嘅畫面，對香港長遠的發展感到憂慮」，恐怕沒有心情消費。況且，經濟急速下滑，憂慮「飯碗不保」市民會傾向把錢儲起。至於谷基建意味着要從其他地方輸入原材料，資金不是花在香港，增加入口會對沖部分政府加碼開支帶來的增長。

他又說，貿易戰令市場發覺美國狙擊中國的花樣層出不窮，這種無所適從對經濟的影響比關稅更大。

經濟陷困自然惹來市場對香港金融系統穩定的憂慮，彭藹嬈認為，目前香港金融體系尚算健全，而且稅率很低，即使人離開香港，資金很大機會繼續泊港，因此不見得資金會大舉流走，聯匯會繼續穩固。

不過，黃健明認為，中產關注社會結構制度問題，難免將部分資產分散至海外。如果對港元及香港有信心危機的投機者足夠多，聯匯並非安枕無憂。

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