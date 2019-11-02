美股收市：道指升301點　標指納指齊創新高

最新數據反映美國經濟前景改善，加上中美有望達成貿易協議，刺激美國股市周五大幅上漲。道指收報27,347點，升301點或1.11%；標指收報3,066點，升29點或0.97%；納指收報8,386點，升94點或1.13%。

標指和納指周五齊創收市新高，至於道指距離收市新高(27,359點)只差12點。

總結全周，道指、標指、納指分別累升1.44%、1.47%、1.74%。納指已經連續5周錄得升幅；道指和標指則連升4周。

中美貿易談判團隊牽頭人再次通電話。中國商務部周五表示，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊蒂澤和財長姆紐欽通話，雙方就各自核心關切展開了認真、具建設的討論，並取得原則共識，亦討論下一步磋商安排。

美國商務部長羅斯於通話前表示，兩國的首階段協議進展良好，有望於本月中簽署，但未知確實日期。

另外，世界貿易組織周五批准，中國向美國不遵守世貿爭端裁決機制的建議與裁定，採取35億美元（約273億港元）的報復性措施。

數據方面，美國10月非農業職位增長12.8萬個，多過市場預期的8.5萬個，反映當地就業市場趨於平穩。市場原本估計就業數據會通用汽車罷工事件，美國勞工部早前警告通用汽車罷工事件或導致最少出現4.77萬人失業。

美國就業數據表現強勁，預示聯儲短期內毋須再減息，歷史數據表明這是股市利好迹象。聯儲局分別在1975年、1996年和1998年連續三次共減息0.75厘後，標指半年後上漲10%，一年後上漲20%。

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