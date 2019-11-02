中美貿談代表通電　取得原則共識

中美貿易談判團隊牽頭人周五(11月1日)再次通電話，中國商務部表示，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊蒂澤和財長姆紐欽通話，雙方就各自核心關切事項展開認真、具建設的討論，並取得原則共識，亦討論下一步磋商安排。

美國總統特朗普同日表示，正考慮中美元首展開貿易會談的地點，或有可能在艾奧瓦州舉行；又形容談判正向前進，與中國的協議進展順利，但重申不會披露更多詳情，直至敲定最終協議。

美國白宮於通電後發聲明指，雙方的貿易磋商在多個領域取得進展，正解決多項議題，將繼續進行副部級磋商。

美國商務部長羅斯於通話前表示，兩國的首階段協議進展良好，有望於本月中簽署，但未知確實日期。他向美媒表示，美方對首階段協議的進展感滿意。

中美領導人原擬藉月中於智利舉行的亞太經合組織(APEC)峰會見面及簽署協議，但會議取消。羅斯將到泰國出席為期3日的東盟峰會，並預告期間會有「重大交易」宣布，但並無透露詳情。

美國國家經濟委員會主席庫德洛稱，美方正物色簽協議的新地點，中美未完成首階段協議，但感覺及氣氛良好。他透露，兩國於農產品、金融服務及貨幣操縱三個範疇的文本「幾乎完成」，保護知識產權的部分亦有重大進展，至於強制技術轉移則有小進展，或留待第二階段協議處理。美國仍有可能對中國商品加徵關稅，但形容雙方進行的經貿會談非常積極及具建設性。

白宮國家貿易委員會主任納瓦羅表示，協議需要分三階段，關鍵在於執行機制，令美國在中方一旦違反協議時，可以加徵關稅而毋須懼怕中方報復。世界貿易組織周五批准，中國向美國不遵守世貿爭端裁決機制的建議與裁定，採取35億美元(約273億港元)的報復性措施。

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