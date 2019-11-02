1周10大驚奇：百年一遇？上次出現這警號是1920年...

2019年已近尾聲，回看《1周10大驚奇》於2018年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間直至4月。雖然3月15日曾警告跌浪開始，但隨着股市破位，異象4月5日起再次看好。

其後縱使中美貿戰5月初升級，但異象從未驚慌，並預言直到7月中至8月都平安，直至7月27日轉軚，料升市到7月30日為止。到了8月31日則預言處於「黎明前的黑暗」，9月7日更指最悲市況已過，股市直至年底都樂觀，本周仍未見動搖，不妨繼續在國際視野中尋覓另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。

【1、百年一遇？上次出現這警號是1920年...】

2020年快來臨，惟金融市場出現「百年一遇」冧市警號！聖路易斯聯儲銀行數據顯示，自2016年以來，美國的貨幣基數(monetary base)下降約23.68%，為美國聯儲局成立以來最深、最長的跌勢，上次接近這跌幅是1920到1921年，當年下跌了17.24%，最後引發了嚴重通縮及衰退，最終出現「大蕭條」。(本文附圖一)

貴金屬分析師及投資通訊作家Hubert Moolman表示，若以史為鑑，基礎貨幣持續下降絕非佳兆。在1920至1921年經濟衰退期間，貨幣基數下降最終影響更廣泛的貨幣供應，帶來的直接後果是使衰退期間物價水平大幅波動(波幅約13至18%)，批發價格的波動更是達到36%。

所謂「基礎貨幣」，是指社會公眾所持有的現金及銀行體系準備金(包括法定存款準備金和超額準備金)的總和，亦即貨幣供應量的基礎部分，並且是最流動的部分。

●聯儲近期「放水」不尋常

Moolman稱，一旦貨幣基數下降，可用作還債的方法就更少，並可能引發大規模違約。由於現金變得稀少，才會出現近期聯儲局在回購市場上被迫「出手」注資，以維持系統運轉的現象。(註：聯儲局已宣布，自今年10月15日起至明年第2季，每月購債600億美元)

他認為，這種情況說明銀行系統可能已崩潰，無法繼續以目前形式創建新的信貸，就像銀行在不信任銀行系統或特定銀行時，無法按照黃金標準增加其黃金持有量一樣。

●黃金和貨幣基數對比有啟示

與此同時，隨着基礎貨幣持續下降，更深層次的危機也在醞釀當中。為了有系統地分析基礎貨幣對市場的影響和對經濟的意義，聖路易斯聯儲銀行編制了一項以黃金和貨幣基數為基礎的數據，由1918年開始。

結果顯示，之前兩次黃金與貨幣基數的比率出現大跌時(即金價大升，而貨幣基數下跌)，都出現足以改變全球金融市場格局的重大事件，而目前走勢剛好類似。對上兩次是1933年的「黃金大劫案」(政府沒收金條，並宣布擁有金條為非法行為)，以及1971年的布雷頓森林體系解體，全球放棄「金本位」，以美元作儲備貨幣。

當前的形勢較對上兩次更嚴峻，因對上兩次經濟及股市未接近轉衰，而目前全球經濟及股市正處於轉衰邊緣，隨着基礎貨幣下降和金價上漲，這次的後果難以想像。

【2、不需百年一遇 美股像廿年前最後瘋狂？】

除了「百年一遇」的危機，目前也像千禧年「科網泡沫」！著名「大淡友」、近年不斷狂言美股要狂插逾70%的法興首席策略師愛德華茲(Albert Edwards)警告，目前科技股的泡沫令他回想起千禧年「科網爆泡」，預計大型科技企業的股價將進入類似上次的「失控旋渦」。

他指出，目前的市場狀況就像千禧年，投資者對科技企業的長期盈利預期處於「亢奮」狀態，警告全球經濟放緩足以刺穿泡沫。

他又表示，不單止科技股有泡沫，當下次經濟衰退來臨時，全個股市也傾向崩潰，尤其是目前美國科技股的市值佔據全個股市20%以上，與2000年3月科網泡沫見頂前6個月一樣，估計一場「大屠殺」將不日上演。

【3、百年一遇？鱷王再響警：未來10年得人驚】

事實上，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、因近年回報跑贏「國際大鱷」索羅斯，而被市場冠以「鱷王」之稱的達利奧(Ray Dalio)本周再次警告，全球央行已沒有「彈藥」應對下一場經濟衰退！

他重申，全球經濟正面對不具效率的貨幣政策、貧富懸殊加劇，以及氣候轉變(下文第10點會提及)的重重問題，將導致未來10年陷入「得人驚的情況(scary situation)」。

他說：「隨着科技及人工智能(AI)技術採用度增加，加上由科技推動的生產力提升，會進一步拉闊貧富及工種懸殊，將導致不少國家的民眾產生財富及思想衝突。」

事實上，他一直認為，全球現況令人聯想起上世紀1930年代的「大蕭條」。

「鱷王」靠嚇？滙豐臨時行政總裁祈耀年也表示，以歐洲而言，歐洲央行的政策無助於銀行，因在負利率的環境下，經營一家金融機構非常困難。

【4、百年一遇？末日博士：下次真係冇得救】

除了「鱷王」，曾準確預言2008年爆金融危機，而獲得「末日博士」稱號的紐約大學經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)也警告，全球距離衰退只是「時間問題」，而且冇得救。

他指出，在經歷了上次金融危機後，全球公共及私人債務持續攀升，已到了極高水平，只要目前的不明朗因素被引爆，例如中美貿易戰、英國脫歐、中東局勢、阿根廷政局等，新一場衰退就會來臨，只是時間問題。

當下次危機來臨時會怎樣？他表示，目前市場已有共識，就是各國政府會發現「救市彈藥不足」，因無論是財政政策或貨幣政策，再能做到的已不多，其中，貨幣政策更已到極限，例如日本、歐元區，以及一些小型的發達國，現時已實行負利率，甚至仍然進行量化寬鬆(QE)。既然未到衰退已如此，真正衰退來臨就更無能為力。

他警告，不要天真地認為，全球政策制定者能想到「創新性破壞」的方法去解決問題，他們絕對不會讓每一家「殭屍企業」清盤、亦不會讓銀行及主權機構破產，因他們會承受巨大政治壓力，一定不會容許「全面蕭條」及通縮。因此，要他們接受「置之死地而後生」的概念是瘋狂的，他們反而會容許「放水」成為半永久化的政策，並無可避免地加大財政赤字，甚至直接向人民派錢，以應付下次衰退。

不過，魯比尼警告，只要看看日本，就知道「瘋狂放水」不能避過衰退。再者，目前情況有別於2008年！當年是由「需求恐慌」所致，即宏觀經濟狀況令民眾及企業對信貸需求劇減，政府仍可以透過大量放水來挽救。如今市場早已水浸，如果下次衰退來到，反而會出現「永久供應恐慌」，即水浸程度更激，可能會導致「滯脹」(即通脹高於經濟增長)。

因此，屆時再向市場泵水已不能解決問題，政策制定者反而可能會因面對通脹而被迫加息，情況猶如1970年代的石油危機，將令公共債務處於更高風險。再者，若經濟不景氣，很多企業、銀行，甚或主權機構，會面對破產問題，而不僅僅是周轉不靈，如果繼續讓它們生存下去，只會是「殭屍化」救市，而解決問題的根源方法是狠心地撇帳，但政府不會做。

總之，當下次衰退來到，人們就會明白目前的放水政策根本無用。不過，政策制定者一定會受到壓力，故必定有「瘋狂」政策出台，例如直接向人民派錢，但最終又只會延長痛苦，對長遠傷害更大。

【5、港困局有轉機？明年內地逾2萬億人幣地方債到期】

2020年除了可能面對上述「百年一遇」的挑戰外，內地龐大債務也會陸續到期，這能否讓香港困局出現轉機？致使香港能盡快回復應有的集資角色呢？

美國財經媒體彭博社報道，中國自2015年開始大規模發行地方政府債券「置換存量」債務，使地方債規模在4年間急速擴張，並一舉成為中國債市之中的第一大品種。隨着明年到期高峰來臨，地方政府「債冚債」的壓力將開始顯現。

上述提到的所謂「置換存量」，簡單來說，就是將政府中的短期、高息的債務抽出來，變成長期、低成本的政府直接債務。再簡單地說，就是將短債變長債，一來能讓債務成本降低，二來可加大債務數量。

事實上，地方債是支持中國經濟增長的重要力量之一，惟若地方政府無力還債，龐大的債務危機一旦爆破，地方財政以至銀行金融資產將面臨「一鑊熟」的險境，並為金融體系帶來風險。

●到期債務激增近六成

彭博社數據顯示，中國明年有大約2.07萬億元人民幣(下同)的地方債到期，較今年的1.3萬億元大幅增長約58%。(本文附圖三)

隨着「債冚債」的金額到了新台階，再考慮到今年新增地方債額度已達3.08萬億元，假設明年不變，兩者相加就意味着明年有逾5萬億元的債務總發行量。

令人憂慮的是，目前中國經濟增長受壓、外部環境不確定因素又增加，故分析預計明年新發行的債務額度將繼續較今年有所增加。然而，由於非洲豬瘟令食品價格上漲的影響料明年上半年才到達高峰，整體通脹可能達4%，隨着通脹上升，利率難以下調，甚至可能令發債利率上升，將進一步考驗市場的承接能力。

【6、港困局有轉機？股市短期未見大冧風險】

上述危機當然不能輕視，但若只看短線的話，暫未到大冧之時！據道瓊斯數據集團(Dow Jones Data Group)資料顯示，自1950年起，每當道指和標指10月底大升，直至該年結束也可以放心！換言之，2019年有機會旺到年底。

數據顯示，每當道指10月底最少升15%時，接下來兩個月平均漲幅達5.55%，全年平均升幅約27%。今年截至10月31日，道指年內累漲15.94%。

同樣地，每當標指截至10月31日的升幅最少達20%時，直至年底前的平均升幅達6.21%，全年平均漲幅更達33.8%。今年截至10月31日，標指已累升21.17%。

更重要的是，目前美股進入歷史上走勢最強勁的時刻。數據顯示，11月至1月是一年中表現最強勁的3個月，11月平均升幅5.94%，12月平均升幅5.1%。

至於港股，英國巴克萊銀行亞太區市場負責人Matt Pecot本周表示，港股已度過了最波動時刻，現在可能是撈底的時機，主因是社會動盪因素已充分計入股價當中。

花旗亞太區交易策略部主管Mohammed Apabhai更表示，美元恐隨着聯儲局購買更多債券資產而進一步下跌，恒生指數未來上漲空間高達40%，更建議可「買入後留給下一代」。他又透露，有迹象顯示，長線投資者和宏觀基金等正重返港股，故儘管香港社會動盪仍未停止，但港股已可見未來上漲趨勢。

【7、長線危機！「摩天大廈詛咒」再現】

雖然短期仍「安全」，但一些長線異象及警號仍不能輕視！首先是「摩天大廈詛咒」。

所謂「摩天大廈詛咒」，是指摩天大樓被視為經濟繁榮的象徵，但現實是，地標大樓建成之時，往往是經濟衰退之日。

提起杜拜，或許令人想起世界最高建築哈利法塔(Burj Khalifa)，惟當地最重要建築商近日警告，該城市面臨「過度建設」的泡沫化危機，若不暫緩建設一至兩年，恐陷入「經濟災難」！

過去5年，杜拜樓價由高位一直滑落，跌幅高達30%。儘管如此，仲量聯行仍預計，杜拜今年仍有3萬個新建物業落成，遠超實際需求。

杜拜地產商DAMAC Properties主席Hussain Sajwani指出，當地目前已走進了地產泡沫的「十字路口」，若不解決，將迎來一場災難。他表示，杜拜經濟極度依賴房地產，但供應過剩勢令樓價下跌，繼而衝擊經濟，導致銀行壞帳增加，打擊盈利能力。

除了中東金融中心代表杜拜之外，美國世界金融「一哥」紐約也面對「詛咒」！美國著名專欄作家、GoldenEgg Investing創辦人Howard R. Gold近日警告，目前美國正正有不少超高住宅及商業大廈動工興建，尤其是紐約曼哈頓區，正在開發超過20座超高層摩天大樓，可能是現有數量的3倍，或預示着股市「牛市」接近結束。

他強調，自2013年起，紐約市有大約1/4新落成的豪華住宅仍未售出，配合着「摩天大廈詛咒」，更有需要擔憂。

「詛咒」始於1999年，由德意志銀行研究主管勞倫斯首度提出「摩天大樓指數」(Skyscraper Index)的概念，他發現經濟衰退或股市蕭條往往都發生在新高樓落成的前後，主因是寬鬆的貨幣政策及對經濟樂觀的態度，經常會鼓勵大型工程的興建。

然而，當過度投資與投機心理引起的泡沫即將危及經濟時，政策也會轉為緊縮，使得摩天大樓的完工成為政策與經濟轉變的「先兆」。這一驚人發現被稱為「百年病態關聯」：即大廈建成，經濟就衰退，故此，「摩天大樓指數」也被稱為「勞倫斯魔咒」。

此「詛咒」上次被廣泛討論是2016年初，因2015年共有106幢摩天大廈落成，其中62幢，即58%座落於中國，遠遠拋離第2位印尼的9幢，第3位是阿聯酋的7幢，接着是俄羅斯的4幢，美國僅2幢。再回顧2014年，中國亦有61幢摩天大廈落成，這明顯是世界之最。

當時市場已擔心中國經濟前景，結果確實放緩至今。

【8、長線危機！美經濟好也面對「性衰退」】

除了「摩天大廈詛咒」，美國著名財經媒體專欄作家、資深政治及經濟分析員Jake Novak本周更表示，美國真實的經濟威脅不是貿易戰、自動化，甚至技術差距，而是「更少的美國人對性有心情」。

他表示，由房屋、服飾，到安全套的廣泛數據顯示，美國出現了一個嚴重問題，就是「性衰退」。這不是甚麼尷尬的話題，而是切實地影響到出生率，尤其是年輕人口下降，將威脅着經濟增長。他認為，這是首要解決的問題，不能讓趨勢持續。

要理解這問題的根源，就與「有雞蛋先，還是有雞先」的問題一樣：究竟是因美國年輕人減少對性的興趣，而令經濟面臨挑戰？還是美國年輕人因個人經濟問題，而減少對性的興趣？根據2018年美國統計局的報告顯示，認為是「後者」，即經濟問題影響着年輕人的性生活，年輕人寧願先追求經濟保障，也不會將結婚或兩性關係放在前列位置。

更值得留意的是，目前的處境竟與1936年美國陷入「大蕭條」時差不多，當年經濟前景黯淡，直接影響到年輕人的婚姻及性欲，致使出生率創下新低，由於當時避孕方法不及現時般有效及廣泛，更能印證出經濟不景氣對性的影響。

更重要的是，目前美國經濟已復甦逾10年，即30歲以下的年輕人理應由離開校園開始，就享受着經濟的美好時光，但事實是他們對性的興趣仍然偏低。有人指出，由於千禧世代一畢業就背負着一大筆學生貸款，令其經濟負擔遠高於上一輩，更何況除了學生貸款外，23至38歲年輕人的信用卡貸款也不輕。

再者，結婚與性愛率下降明顯有關連，而目前美國年輕人正正偏向遲婚或不婚，生育率自然下降，婚姻及小孩數目減少會拖累整體需求，因人們總會較願意為小孩花費，年輕人本身亦較其他年齡層更願使錢。

他又稱，面對目前困局，有人歸咎於科技讓年輕人退出人際關係，透過網站、視頻遊戲，再到社交媒體，可讓男性找到替代品，不一定要結婚，而女性則觀念傳統，仍是希望遇到更具吸引力和經濟能力更強的男性。結果就是結婚與性愛率雙雙下降。

他總結，人們已聽過科技對就業構成威脅，但更重要的是，科技對現代愛情產生挑戰，可能是最大的經濟威脅！

【9、長線危機！南韓結婚及出生率又破底】

事實上，不單是美國，亞洲的人口危機更嚴重！南韓統計廳周三(10月30日)公布資料顯示，8月有1.834萬對新人結婚，按年減少5.2%，再創歷年最低，同月新生嬰兒為2.44萬名，按年減少10.9%，連續41個月創同月新低。

資料顯示，今年首8個月累計新生嬰兒數量為20.81萬名，按年減少8%。反映每年每千人當中，出生率僅5.6名，為自2000年開始，有相關統計以來首次跌破6名。

8月死亡人數為2.36萬名，按年減少1.1%，死亡率為5.4名，即自然人口(出生人口減死亡人口)僅增加731人，創下同月最低紀錄。

●出生率低帶來經濟危機

南韓為全球出生率最低的地方之一，本身已深陷人口危機，令政府對未來人口及經濟面對的挑戰甚為苦惱。其中，勞動力減少將直接影響養老金的滾存，因人口老化讓養老金開支大增，惟不夠年輕勞動力注入資金，釀成「缺水」的潛在危機。

根據世界銀行數據顯示，南韓及波多黎各是2017年全球出生率最低的地方，每1,000人只有7個小孩，之後是日本及香港。隨着出生率不斷下降，已威脅到南韓勞動力。官方估計，在2017年後的10年，即2027年前，具有生產力的人口將大跌250萬人，老年人口將增加450萬人。2017年官方估計潛在勞動力約3,760萬人，料2067年將急挫逾半，至1,780萬人。

另外，本周亦有報道指，內地北京今年首三季結婚數目亦創新低，反映人口危機亦蔓延至中國。

【10、長線危機！香港可能面對「洪水」】

最後是「鱷王」達利奧也關注的氣候問題！美國研究機構氣候中心(Climate Central)本周發表最新研究顯示，若不改善溫室氣體排放，6個亞洲國家到2050年，將有2.37億人每年面臨沿海洪水威脅，包括「印度、中國、越南、孟加拉、印尼，以及泰國」。

報告又指出，到2100年，如果溫室氣體排放繼續未改善，將新增「日本和菲律賓」每年沿岸海水倒灌引發洪水，約有2,200萬人處於危險當中。

資深科學家Scott Kulp指出，這項研究與評估顯示，氣候變遷影響着城市、經濟、海岸線，以及整個全球區域的潛力。隨着潮水逐漸上漲到住戶，各國將面臨愈來愈多問題，包括現有的海岸防禦措施能否保護人民、有多少保護程度及維持多久？

研究顯示，到本世紀末，如果人類未能減少溫室氣體排放，以及對海岸線採取防禦措施，全球將有4.2億人每年面臨沿海洪水侵襲。

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