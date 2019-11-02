恒地借地建過渡性房屋　料二千伙最多容納八千人

黃浩明重申「政府一蚊都唔會畀我哋」。(何天成攝)

他建議，每間單位面積約159呎至350呎，可靈活組合，適合不同家庭；附近宜建綠化空間，增設兒童圖書館、社區中心及共融空間等，為兒童創造適宜居住的社區環境，但他強調這只屬建議，最終該處的配套及佈局應由政府或以後負責營運的非牟利機構考慮。

運房局局長陳帆表示，香港現有20萬人居於劏房，政府已預留50億港元建築費，積極善用土地來提供過渡性房屋。連同早前已落實的過渡性房屋單位，料先後提供共6,000伙。

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