恒地借地建過渡性房屋 料二千伙最多容納八千人
2019年11月02日 11:40
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黃浩明重申「政府一蚊都唔會畀我哋」。(何天成攝)
恒基地產(00012)計劃借出錦田地皮予政府興建過渡性房屋，恒地執行董事黃浩明今日(11月2日)在運輸及房屋局舉辦的過渡性房屋研討會上披露，這是目前最新的大型社會房屋項目，公司將借出八鄉江夏圍一塊面積達42.8萬平方呎的棕地，可建2,000伙過渡性房屋，料可容納7,000至8,000人。該土地至西鐵錦上路站步行距離約15分鐘，黃指很小心挑選地點，強調「政府一蚊都唔會畀我哋」。
他建議，每間單位面積約159呎至350呎，可靈活組合，適合不同家庭；附近宜建綠化空間，增設兒童圖書館、社區中心及共融空間等，為兒童創造適宜居住的社區環境，但他強調這只屬建議，最終該處的配套及佈局應由政府或以後負責營運的非牟利機構考慮。
運房局局長陳帆表示，香港現有20萬人居於劏房，政府已預留50億港元建築費，積極善用土地來提供過渡性房屋。連同早前已落實的過渡性房屋單位，料先後提供共6,000伙。
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