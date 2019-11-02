拆局：發展商農地儲備究竟有幾多？

政府去年提出的「土地共享先導計劃」，即以公私營合作形式發展新界區農地，將於明年初正式接受申請，市場人士認為，有關計劃將釋放大批該類土地，解決住宅供應短缺的問題。而本港三家持有較多農地的地產商料最為受惠，該批公司合共擁有高近9,400萬方呎農地儲備。

而該公司於元朗洪水橋新發展區，已擁有約647萬方呎同類土地，粉嶺北亦有約240萬方呎，而部分已完成補地價及換地手續。

香港地產建設商會執行委員會主席梁志堅早前指出，「土地共享先導計劃」值得考慮，是最快釋放土地的方法之一，作為發展商會配合有關政策。

他又表示，短期土地供應貧乏，要填海增地最少都要十年八載，故同意轉換農地的土地用途最為快捷。該會一直有就農地發展與政府商討，由於不少為私人財產，未能開發公路，假設有100萬方呎農地，可考慮將當中約40萬方呎作共同發展，或由政府處理交通問題。

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