拆局：發展商農地儲備究竟有幾多？
2019年11月02日 17:24
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政府去年提出的「土地共享先導計劃」，即以公私營合作形式發展新界區農地，將於明年初正式接受申請，市場人士認為，有關計劃將釋放大批該類土地，解決住宅供應短缺的問題。而本港三家持有較多農地的地產商料最為受惠，該批公司合共擁有高近9,400萬方呎農地儲備。
多家大型地產商在港持有不少農地，當中以恒基地產(00012)持有最多。截至2019年6月底，該集團再增加約30萬方呎新界土地，令其擁有的同類地皮，擴展約4,590萬方呎，為香港最多農地的發展商。
而該公司於元朗洪水橋新發展區，已擁有約647萬方呎同類土地，粉嶺北亦有約240萬方呎，而部分已完成補地價及換地手續。
此外，新鴻基地產(00016)2019財政年度中期業績資料顯示，該集團持有約3,100萬方呎農地，為第二多土地儲備的發展商。至於新世界發展(00017)則有約1,686.5萬方呎，當中以元朗及屯門區有1,160萬方呎最多，佔高達69%，而北區則有224.6萬方呎，佔比達13%。其餘分布地區為沙田及大埔，以及西貢，分別達190.1萬及111.8萬方呎。
香港地產建設商會執行委員會主席梁志堅早前指出，「土地共享先導計劃」值得考慮，是最快釋放土地的方法之一，作為發展商會配合有關政策。
他又表示，短期土地供應貧乏，要填海增地最少都要十年八載，故同意轉換農地的土地用途最為快捷。該會一直有就農地發展與政府商討，由於不少為私人財產，未能開發公路，假設有100萬方呎農地，可考慮將當中約40萬方呎作共同發展，或由政府處理交通問題。
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