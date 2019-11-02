中國5G加速發展　iPhone銷情面臨新挑戰？

中國工信部與內地三大電訊營運商日前舉行5G商用啟動儀式，並預計年底全國將開通超過13萬座5G基站。有分析師指，中國5G加快發展，務求取得全球領先地位；而中國電信業營運商，亦將配合國家策略大力促銷新服務，在5G領域上未有亦步亦趨的蘋果公司(Apple Inc.)，可能不久又要面對新的增長瓶頸。

雖然今年新iPhone系列的第一波銷售理想，但外媒引述Canalys研究分析師Louis Liu指，由於目前Apple仍未公布5G版iPhone的具體推出日期，未能配合中國的營運商推廣銷售5G月費計劃；而就算是忠實的「果粉」，也可能不考慮現有的iPhone 11系列，轉而等待5G版推出，這令未來兩季iPhone在中國的售銷面臨巨大挑戰。

Rosenblatt Securities分析師Jun Zhang指，中國已啟用5G服務，預計明年中覆蓋範圍會擴大至一百多個城市。隨着5G服務在更多中國城市啟用，Apple在內地的市佔亦將下滑。

事實上，近期Apple的業務焦點都集中在服務業上，例如Apple TV+正式開播，以及計劃推出變相月租手機服務等等，反而關於5G版手機的消息則未有太多。

被稱為「地上最強蘋果分析師」的天風證券分析師郭明錤早前曾在報告中預測，5G版iPhone將於明年第三季登場。該機型不但支援5G網路，而機殼亦比現在的iPhone 11 Pro更精巧及技術更高，預計售價亦會登上iPhone系列之頂。

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