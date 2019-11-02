傳沙特王儲已為沙特阿美IPO開綠燈

財經媒體彭博引述知情人士指，沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼認為，當地的國家石油公司沙特阿美已獲足夠的基礎投資者支持，可繼續推進這宗全球最大的首次公開發售(IPO)計劃，料最快會在周日(11月3日)宣布。

早前有報道指，沙特阿美原定於10月中旬啟動IPO，但因協助上市的投資銀行需要更多時間確定基礎投資者，故短暫延遲IPO。據悉，有國際投資者認為其尋求高達2萬億美的估值是太高，因沙特及中東的投資者對定價沒那麼敏感，故公司將透過依靠更多本地投資者完成是次IPO。

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