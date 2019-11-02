傳沙特王儲已為沙特阿美IPO開綠燈
2019年11月02日 21:43
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沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼 (Getty Images圖片)
財經媒體彭博引述知情人士指，沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼認為，當地的國家石油公司沙特阿美已獲足夠的基礎投資者支持，可繼續推進這宗全球最大的首次公開發售(IPO)計劃，料最快會在周日(11月3日)宣布。
早前有報道指，沙特阿美原定於10月中旬啟動IPO，但因協助上市的投資銀行需要更多時間確定基礎投資者，故短暫延遲IPO。據悉，有國際投資者認為其尋求高達2萬億美的估值是太高，因沙特及中東的投資者對定價沒那麼敏感，故公司將透過依靠更多本地投資者完成是次IPO。
日前外電消息指，沙特阿美將在11月17日公布在沙特的IPO價格範圍，12月4日開始接受認購，在12月11日在沙特交易所首掛。按計劃，該公司在沙特交易所上市後，將在2020年或2021年在海外推進第二階段的IPO，公司成為各大交易所的爭奪目標，倫敦證券交易所、紐約證券交易所和香港交易所(00388)等均向其積極游說。
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