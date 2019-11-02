美國或插手標緻與快意佳士拿合併 原因又係中國？

法國汽車品牌標緻(Peugeot)母公司標緻雪鐵龍集團(PSA Group)和跨歐美車企快意佳士拿(Fiat Chrysler)的董事會已經批准兩家車企進行世紀合併，但交易可能因為美國針對中國企業而節外生枝。外媒報道，美國白宮首席經濟顧問庫德洛周五(11月1日)表示，將仔細研究交易中的「中國因素」。

庫德洛稱，必須確保無論中國的發展不會損害美國經濟，也不會損害美國國家安全，更指白宮在中國問題上會保持警惕和戒備。

事實上，這宗合併亦會將另外兩家美國車廠的世界排名擠下去。倘PSA Group與快意佳士拿成功「完婚」，新公司市值將達490億美元(約3,822億港元)，取代通用汽車成為全球第四大汽車企業。

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