美國或插手標緻與快意佳士拿合併 原因又係中國？
2019年11月02日 23:06
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(Getty Images圖片)
法國汽車品牌標緻(Peugeot)母公司標緻雪鐵龍集團(PSA Group)和跨歐美車企快意佳士拿(Fiat Chrysler)的董事會已經批准兩家車企進行世紀合併，但交易可能因為美國針對中國企業而節外生枝。外媒報道，美國白宮首席經濟顧問庫德洛周五(11月1日)表示，將仔細研究交易中的「中國因素」。
庫德洛稱，必須確保無論中國的發展不會損害美國經濟，也不會損害美國國家安全，更指白宮在中國問題上會保持警惕和戒備。
報道指，美國政府注視該項交易，主要因為內地東風汽車集團(00489)持有PSA Group約一成二股份；而快意佳士拿則是意大利快意車廠收購2008年金融海嘯後，面臨破產的美國車廠佳士拿而成。佳士拿與通用汽車(GM)及福特(Ford)合稱為「美國底特律汽車三雄」之一，是美國汽車業的支柱，而現時的快意佳士拿，在美洲仍有大量業務。
事實上，這宗合併亦會將另外兩家美國車廠的世界排名擠下去。倘PSA Group與快意佳士拿成功「完婚」，新公司市值將達490億美元(約3,822億港元)，取代通用汽車成為全球第四大汽車企業。
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