陳鳳珠　內地推動製造業向高質量發展

港股突破27,000點關口後未能企穩，部分企業的第三季度業績理想，資金或開始注視。至於中美貿易關係似乎進一步改善，美國冀可於月中與內地簽訂一部分貿易協議，並會考慮將340億美元的內地貨品關稅豁免期限由今年12月28日延長。

不過，特朗普要求內地承諾購買總值500億美元的美國農產品，為貿易戰展開前的兩倍，內地或拒絶承諾購買數量及時間，因此仍要關注中美能否達成最終共識。

聯儲局一如市場預期宣布減息0.25厘，為今年7月以來連續第3次減息，但主席暗示減息周期暫結束，並指評估未來利率方向時會繼續監察經濟數據表現。聯儲局的會後聲明亦指美國的勞動市場保持強勁，經濟活動溫和擴張，預期通脹仍會低於2%的目標水平。由於美國的第三季國內生產總值增長1.9%，較第二季經濟增速有所放緩，但較市場預期佳，估計今年聯儲局的減息行動或告一段落。

內地四中全會結束，今次將推動第五個現代化，以「堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化」為主題，絶不是西方化、資本主義化，預料會從經濟、社會、文化、教育等領域著手。

另外，工信部提出加快培育共同製造新模式、促進製造業向高品質發展，計劃到2022年形成20家創新能力強、行業影響力較大的共同製造示範平台，而到2025年共同製造發展邁向新階段。未來將加強5G、人工智能、工業互聯網及物聯網等新型基礎設施建設，擴大網絡覆蓋範圍，鼓勵製造企業通過內網改造升級，以實現人、機、物互聯，相信5G、AI、物聯網的共同發展將會帶動企業效率提升，並將內地打造成智慧城市。

國稅總局表示今年首三季度內地的累計新增減稅降費達17,834億元人民幣(下同)，當中增值稅改革的新增減稅為7,035億元，小微企業普惠性政策新增減稅為1,827億元。由於今年實施更大規模的減稅降費措施，內地首三季度的稅務部門組織稅收收入按年只微增0.3%至11.3萬億元。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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