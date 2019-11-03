曜熊理財　減息無助香港基金

美國聯儲局年內第3次減息，這次降息相信是年內最後一次。不過，因美國經濟料將維持疲弱，明年或再減息。市場已經大量反映降息預期。美國央行減息，這項因素有利中港股市，但市場仍需要更多其他動力支持。

去年聯儲局一共加息4次，而進入2019年後，已分別於8、9月兩次減息，降息幅度均為0.25厘。在今年全球經濟放緩的大形勢下，美國經濟亦開始表現出掙扎的迹象。

美股反應良好，標指及納指於上周五(11月1日)齊創收市新高，至於道指距離收市新高(27,359點)只差12點。美國減存有正面刺激的作用；香港股市反彈。離岸人民幣的表現亦較強勢。

從行業來看，製造業活動大幅下滑，香港旅遊業及相關行業大受打擊，零售銷售資料環比負增長出現以後，房地產價格小幅下跌，但未來有機會進一步惡化。從目前情況來看，中國跟隨減息的可能性不大。9月內地消費物價指數(CPI)已經破3%，未來的預期更高，有破4%的可能性。短期國內數據及香港經濟都未見到對香港市場有正面利好的支持，香港基金曙光未露，仍有待黎明！

曜熊理財策略董事馬煒喬

－－－－－－