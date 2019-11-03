葉尚志 中興通訊23元以下可考慮吸納
2019年11月03日 08:50
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恒指繼續調整狀態，在26,500至27,000點範圍內橫行。在進入季報發布期後，遲遲仍未見有焦點權重股跑出來領漲，是令到市場氣氛出現轉弱、大市上攻乏力的原因，要注意港股穩定性有弱化的機會。走勢上，27,400點是恒指向上突破的重要阻力關口，要升穿此阻力位後才可出現突破性發展，扭轉持續六個月的反覆調整走勢。
中興通訊(00763)公布截至9月底止的第三季業績，純利按年增3.71倍至26.57億元人民幣，符合兌現公司之前的預期。公司更預期，今年全年業績可虧轉盈，估計全年純利介乎43億至53億元人民幣，以首三季純利已錄得有41.28億元人民幣計，第四季純利將有出現按季下降的機會，但對於5G的穩步推進可以保持正面態度，建議可以繼續關注吸納的機會。
事實上，工信部與三大電訊營運商已舉行5G商用啟動儀式，三大電訊營運商亦出推出5G套餐，標誌正式進入5G商用時代，對於5G的資本投入及對設備生產的需求，將會逐步提速加快；建議可於23港元以下吸納，止蝕位可放在20元，目標價看28元。
第一上海首席策略師葉尚志
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