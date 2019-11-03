葉尚志　中興通訊23元以下可考慮吸納

恒指繼續調整狀態，在26,500至27,000點範圍內橫行。在進入季報發布期後，遲遲仍未見有焦點權重股跑出來領漲，是令到市場氣氛出現轉弱、大市上攻乏力的原因，要注意港股穩定性有弱化的機會。走勢上，27,400點是恒指向上突破的重要阻力關口，要升穿此阻力位後才可出現突破性發展，扭轉持續六個月的反覆調整走勢。

事實上，工信部與三大電訊營運商已舉行5G商用啟動儀式，三大電訊營運商亦出推出5G套餐，標誌正式進入5G商用時代，對於5G的資本投入及對設備生產的需求，將會逐步提速加快；建議可於23港元以下吸納，止蝕位可放在20元，目標價看28元。

第一上海首席策略師葉尚志

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