鄭勤龍　中國飛鶴或可作中長線部署

從卦象顯示，該公司正處於《風澤中孚》變《天雷無妄》中，在易經中「中孚」卦為禽鳥孵蛋的意象，與二孩政策有關聯，所以為吉象。

由於禽鳥孵蛋的時間皆十分準確，引申為誠信。其目前在國內嬰幼兒配方奶粉集團中排名第一，而且更是唯一一間參加「國家高科技研究發展計劃」的企業，因此，其產品在創新和安全標準均得到認可。

此外，「無妄」卦亦有一解說為「無亡」，引申為鳥兒孵化後能健康成長之兒，因此《序卦》傳曰: 「有無妄，然後可畜，故受之以《大畜》。」「大畜」卦的本意為大量的畜養，目前公司在超高端分部產品的複合年增長率為168%，收益由2016年度約7.1億元人民幣(下同)，急速增長至2018年度約51.08億元，皆符合大畜的卦意。

中國飛鶴是次集資用途，除有近40%將用於償還離岸債務，其餘資金將會用於併購活動及建新廠房，以及研發用途。

從基本分析上，該公司預測市盈率僅12至16倍並不高，估值亦偏低，加上在盈利亦有信心保證，相信此股可以考慮吸納作中長線部署。

玄學金融家鄭勤龍

－－－－－－