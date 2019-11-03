鄺紫珊　固定收益類資產表現較亮麗

全球投資環境加劇波動，多個主要國家已紛紛開始減息，隨着市場不確定性提高，建議投資者可增持美元資產，因美元資產相對抗跌，加上美國經濟仍然朝正向發展，建議投資者可在資產配置上透過此方向提高配置。

根據統計，以往聯儲局在減息期間，美元資產包括：美股及美國投資等級債表現相對突出。不能否認美國企業是全球各行業的領先者，由於生產力及經濟資質仍保持強勢，減息可提升資金流動，及有效減低企業成本，對推升股市及債市的回報有正面影響。同時，美元資產也成為全球最具抗跌的資產配置之一，相信可抵禦市場震盪。

全球主要央行透過減息、降準同步量化寬鬆政策，讓資金不斷釋放至市場，預期在國際政治及經濟局勢波動環境下，未來再減息機會又再增加。踏入11月，在寬鬆浪潮持續環境下，盈利能力佳、且具高評級的美元投資級債將成為資金首選，適合長期持有的投資者，並可考慮納入核心配置。

受市場不確定性因素影響，國際資金相對傾向保守型資產，加上各國央行實施寬鬆措施，相信今年固定收益類型資產表現較亮麗，且有可能領先風險債。根據統計，美元投資等級債今年以來累升12.8%，為近期市場資金偏好資產。

觀察美國及英國失業率持續保持在低位，而歐洲的失業情況也有改善；加上今年上半年很多企業也計劃調高工資水平，對市場釋出正面信息。由於美國高投資評級企業債與股市關連系數相對較低，相對不會受中美貿易戰影響。在現時經濟增長尚未衰退但趨緩的環境下，可有利債券孳息，為投資者起到風險分散作用，尤其對於保守投資者而言，可提供短期資金停泊點。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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