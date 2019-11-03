潘梓生　糖價有望築底回升

過去幾年，原糖持續出現供應過剩，令糖價持續低迷。在價格持續低迷多年後，包括印度、泰國、歐洲及巴西等重要糖產地產量均持續減少。最新有分析估計2019/20年度全球將出現500萬噸糖短缺，是連續兩年糖市出現供不應求。

基本面看，有助帶動糖價由今年跌勢之中回穩，而技術面則支持糖價出現較明顯的反彈。糖價在9月低位11.84美仙時，未平倉合約到達新高，而同時投機性資金淨短倉也處於歷史高位，反映糖的沽壓當時已去到高峰。另外，近日糖價出現反彈趨勢，未平倉合約同樣回升，與過去幾年情況明顯不同，也反映資金開始看好糖價，有助糖價繼續回升。

巴西雷亞爾近日同樣展現強勢，對糖價有直接支持，糖價已成功突破10月初延伸的下降軌，短期走勢見改善。在以上各種情況支持下，糖價大跌風險已大幅降低，並有望展開升勢，投資者不妨於12.3美仙吸納期糖，以不跌穿12美仙繼續持有，短期目標可上望12.8美仙。

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生

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