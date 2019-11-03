郭家耀 內銀估值難有太大重估空間
2019年11月03日 09:45
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(中新社圖片)
內銀股已全部公布第三季業績，整體表現符合預期，盈利維持單位數增長，第三季營業收入增長與第二季度基本持平，減值損失亦續穩。內銀淨利息收益率受壓趨勢持續，工商銀行(01398)及交通銀行(03328)首三季淨利息收益率較上半年分別收窄3個基點及1個基點，至2.26%及1.57%，拖累第三季淨利息收入增長較上半年放緩。農業銀行(01288)上半年受同業市場利率下行的影響，淨利息收入增長為同業較低水平，第三季仍未見明顯改善，首三季淨利息收益率按年下滑15.2個基點至2.1%。
手續費及佣金收入方面，多家內銀股均錄得至接近雙位數增長，顯示相關收入經過一輪低迷時期後，開始重拾增長動力。資產質素繼續有改善，工行及農行不良貸款率分別較上半年下跌4個基點及1個基點至1.44%及1.42%，而交行則維持1.47%。撥備覆蓋率續升，農行較6月底時上升2.88個百分點至281.26%，工行及交行則各升約6.07個百分點及0.69個百分點至198.09%及174.22%，顯示撥備水平相當充足。
較特別的是招商銀行(03968)，財政部早前雖發文要求撥備過高的內銀將超額撥備用於派息，但招行第三季繼續提高撥備覆蓋率至409.41%，較6月底進一步提高15.29個百分點，為大型內銀中最高，且招行的不良貸款比率較6月底改善4個基點至1.19%。
資本水平方面，農行及工行核心一級資本充足率與去年底比較分別下跌0.36個百分點及0.05個百分點，至11.19%及12.93%，交行則升0.48個百分點至11.07%，仍維持在健康的水平。整體內銀業績符合預期，盈利持續溫和增長，但因缺乏亮點，預計行業估值難有太大重估空間。
正榮金融業務部副總裁郭家耀
(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)
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