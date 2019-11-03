郭家耀　內銀估值難有太大重估空間

手續費及佣金收入方面，多家內銀股均錄得至接近雙位數增長，顯示相關收入經過一輪低迷時期後，開始重拾增長動力。資產質素繼續有改善，工行及農行不良貸款率分別較上半年下跌4個基點及1個基點至1.44%及1.42%，而交行則維持1.47%。撥備覆蓋率續升，農行較6月底時上升2.88個百分點至281.26%，工行及交行則各升約6.07個百分點及0.69個百分點至198.09%及174.22%，顯示撥備水平相當充足。

資本水平方面，農行及工行核心一級資本充足率與去年底比較分別下跌0.36個百分點及0.05個百分點，至11.19%及12.93%，交行則升0.48個百分點至11.07%，仍維持在健康的水平。整體內銀業績符合預期，盈利持續溫和增長，但因缺乏亮點，預計行業估值難有太大重估空間。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

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