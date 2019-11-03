港府：關注私人消費開支未來數季表現

財政司司長陳茂波發表網誌表示，受到近月社會事件嚴重衝擊，香港經濟在第三季急轉直下，除了政府消費開支部分外，無論外部或內部需求的主要組成部分都全線下跌。

他表示，連串大型示威活動對本地零售、飲食和其他消費相關行業帶來沉重打擊，私人消費逾十年來首次呈按年跌幅，第三季顯著下跌3.5%。值得留意的是，私人消費是本港經濟中佔比重要的一環，相當於本地生產總值超過三分之二，而且也牽動着就業市場的表現。

參考過去經驗，有必要密切注視私人消費開支繼上季跌3.5%後，未來數季的表現，若持續呈較大跌幅，可以預期將對勞動市場帶來更大的壓力。

陳氏續指，上周前往英國倫敦訪問，跟當地政界、金融監管機構、商界及創科界人士會面，探討兩地進一步合作。不少與會者都關注香港社會動盪的情況，有與會者取消了近期的訪港行程，有些甚至暫緩了在港的投資計劃。

不過，他們還是對在香港和粵港澳大灣區的投資機遇很感興趣，認為只要能恢復社會治安和秩序，香港仍然具很強的競爭力。

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