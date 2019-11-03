【星期一‧炒啲乜】11月港股有個好開始？

中美貿易談判團隊牽頭人於上周五(11月1日)再次通電話，雙方取得原則共識。美國總統特朗普稱正考慮中美元首展開貿易會談的地點。隨着中美雙方有望達成貿易協議，刺激美股大升，標指及納指齊創收市新高。

踏入11月，港股亦有個好開始。隨着美國聯儲局減息後，滙豐銀行上周帶頭11年來首度減息，香港大部分銀行亦跟隨，雖然減幅僅0.125厘，但仍利好市場氣氛；恒生指數於11月首個交易日升穿27,000點關收市，更是一個半月以來首次，全周升433點。

本周焦點不得不關注中美兩國均會公布進出口數字，而內地亦會公布CPI及PPI等重要經濟數據，數據好壞都會影響大市走勢。大家不妨參考《東方產經》各專家就股匯及基金市場的分析與建議，為投資做好備戰準備。

1、【陳鳳珠 內地推動製造業向高質量發展】

2、【曜熊理財 減息無助香港基金】

3、【陳樂怡 新股市熾熱 惟難望續炒作】

4、【葉尚志 中興通訊23元以下可考慮吸納】

5、【鄭勤龍 中國飛鶴或可作中長線部署】

6、【鄺紫珊 固定收益類資產表現較亮麗】

7、【潘梓生 糖價有望築底回升】

8、【郭家耀 內銀估值難有太大重估空間】

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