財庫局：將簡化支援計劃手續　助初創企業發展

財經事務及庫務局局長劉怡翔今日(3日)於網誌表示，上周五(1日)到訪數碼港與28家金融科技初創企業見面，討論香港的金融科技生態圈、經濟和社會環境及面對的挑戰。現時香港有超過550家金融科技初創企業和公司，很多表示粵港澳大灣區為香港帶來龐大的機遇，希望政府可以支持他們在大灣區開拓金融科技業務。

具體支援措施方面，劉氏稱，出席者有留意政府支援初創企業的各個計劃，例如政府20億元的創科創投基金；數碼港培育計劃和數碼港投資創業基金就為包括金融科技企業在內的初創企業提供開發投資基金，以支援他們的擴展。

然而，參與者都表示，政府在簡化各個計劃的申請手續方面仍然有改善的空間，有企業創始人更表示他在等候撥款的期間為了確保現金周轉而賣了自己唯一的住宅單位和唯一的車位，而另一位參與者亦表示曾向10間銀行申請貸款都被拒，他認為因為銀行傾向批出物業按揭貸款。

另外，不少人亦提到開銀行戶口時所遇到的困難，目前各大銀行都要求初創企業提交大量的資料和證明文件，大家都希望過程可以更方便、更快捷、甚至能夠實現無紙化。政府會繼續與金管局商討有關初創企業開銀行戶口的事宜。

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