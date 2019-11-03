繼續開放！中證監擬明年撤證券公司等外資持股限制

內媒報道，中國證監會主席易會滿表示，今年內推動的四項開放措施落地，下一步該會將修訂合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)制度規則，進一步便利境外機構投資者參與資本市場，盡早全面推開H股全流通改革，研究擴大交易所債券市場對外開放，研究制定交易所熊貓債管理辦法，更加便利境外機構發債融資。

易續稱，正抓緊修訂完善配套監管規則，明年取消證券、基金和期貨公司外資股比限制。

上市公司方面，易指出，目前正制定提高上市公司質量行動計劃，要盡快推出上市公司分拆上市規則，推動證券法修改，加強資本市場法治供給與投資者保護，加快轉變證監會職能，進一步簡政放權等。

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