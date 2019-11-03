上月50大甲廈交投略彈　美聯：下半年租售價睇跌一成

美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，上月全月50大甲廈共錄得6宗買賣，較9月份的1宗略為反彈，但仍屬今年第二低的水平，成交面積約1.3萬平方呎，同屬今年第二低，而上月的買賣個案，以中、小型單位為主。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，本地政治事件未平息，環球經濟或出現衰退，市場彌漫悲觀情緒，寫字樓市場表現疲弱，而隨着甲廈租金急挫，售價於上月終跟隨，部分甲廈單位成交價較業主開價低3成，重返3年前的水平，令到寫字樓終見承接，惟目前的成交量仍然處於低水平。

他續指，現時甲廈業主態度明顯軟化，紛紛擴闊議價空間，吸引準買家入市承接，市場開始出現「價跌量升」的情況。翁預計，今年下半年甲廈租售價將下跌10至15%，當中第四季的下跌速度將會加劇。

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