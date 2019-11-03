黃詠欣：買樓採高按新計劃　須防銀行批核塞車？

筆者先補充一下，金管局對於高成數按揭新計劃壓力測試的指引。對於首次置業、固定受薪及無持有其他物業人士，其供款佔入息比率不超出50%，銀行在處理其按揭貸款申請時，如未能符合銀行壓力測試要求，會因應風險因素將按揭保費上調。不過這並不代表銀行取態，因此各間銀行對於壓測的處理可能會有所不同。

其實，新計劃實施了兩星期，筆者觀察所得有以下幾點建議：其一，建議買家在簽訂臨時買賣合約時，盡量把成交期拉長至約三個月，因為現時二手成交期最快為45天，但由於今年第四季大型銀行在按揭方面相對不積極，而中小型銀行出現了批核「塞車」的情況。

其二，新計劃初期最好向幾間銀行申請，因部分銀行在系統上未必能即時作出支援，加上批核準則亦有可能不同。

另外，筆者曾經提到「高成數按揭」要向HKMC、QBE及AIG三間公司申請，但新計劃暫時只有HKMC接受申請，故此要注意批核時的彈性相對較低；最後，因新計劃指明適用於樓換樓人士，但要注意由於其申請時有其他業權在身，故此最高按揭成數為80%，若有其他未償還按揭，則在計算供款佔入息比率及壓力測試時上限須下調。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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