全球經貿戰：特朗普想在美國與華簽協議

外國傳媒報道，中美高層談判代表上周五(1日)通話，暗示首階段貿易協議取得進展，可能在本月內簽署。

美國總統特朗普表示，談判進展順利，希望在完成後與中方在美國簽署協議，「我們考慮幾個不同地方，甚至可能在愛荷華州」，因這協議會是農民史上最大訂單，選擇該州合乎情理，「我們正討論地點，但我想先把協議完成」。

他指出，更願意在美國簽署協議，相信中方也會願意，因「中國非常想達成協議」。

白宮首席經濟顧問庫德洛表示，目前美國12月15日起對中國貨品加徵新一波關稅的計劃仍有效，取消與否將由特朗普決定。

美國商務部長羅斯上周五表示，中美第一階段貿易協議目前進行良好，美國方面也感到很滿意，美方仍希望將簽署時間安排在11月中旬左右，但未落實地點。他預計，將在周一(11月4日)參加在泰國舉行的東亞峰會，屆時將會宣布一些有一定規模的消息。不過，他沒有披露詳情。

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