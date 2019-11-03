全球經貿戰：「某國」發難　東亞等16國貿易協議有阻滯

外國傳媒報道，菲律賓貿易部長Ramon Lopez表示，涵蓋16個國家的貿易協議談判無法在今年2月前完成，削弱了人們對周一(4日)宣布達成協議的預期。

他周六(2日)在曼谷對記者表示，有一個國家希望「在完全同意之前先確認」該區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)。該協議是在美國總統特朗普退出跨太平洋夥伴關係協定，並實施一系列保護主義措施後，得到中國支持，RCEP將佔全球經濟總量1/3的經濟體降低關稅。

Lopez沒有具體點明是哪個國家，但彭博社較早前報道，「印度」最後時刻提出新要求。印度總理莫迪稱，該國希望貿易夥伴致力於在區域貿易協定中，擴大服務業准入。

莫迪說：「需要認識到，要想打開廣闊的印度市場，必須相應開放某些我們的企業也可從中受益的領域。」

當被問及是否有可能將一個國家排除在協議之外時，Lopez稱，一切皆有可能，但該組織的想法是將所有國家包括在內。

RCEP國家包括10個東南亞國協成員國，以及中國、日本、印度、南韓、澳洲和紐西蘭。Lopez稱，這個國家正努力評估包括市場准入在內的剩餘問題。

－－－－－－