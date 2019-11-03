靠石油致富！IMF料這個南美國家GDP增長達86%
2019年11月03日 14:51
東網電視更多新聞短片
(美聯社圖片)
全球經濟增長放緩，南美洲國家亦難幸免，但國際貨幣基金組織(IMF)預期，該區域的蓋亞那(Guyana)明年經濟增長可達近九成。
外媒報道，接壤巴西和委內瑞拉的蓋亞那，人口只有78萬，國內生產總值(GDP)僅
40億美元。該國2015年發現石油後，美國埃克森美孚(Exxon Mobil)早前表示，今年12月開始就能開採石油，相信2025年之前實現每日產量最少75萬桶。
受惠石油生產，IMF預測蓋亞那明年的經濟增長達86%，增速可能是有史以來最快，相對今年增長僅4.4%。同時估計，到2024年其GDP將由目前的40億美元，急增至150億美元，貢獻該國40%的經濟。不過IMF提醒，由於蓋亞那經濟體較小，油市的任何變化都可能會對該國的經濟表現有大幅的影響。
蓋亞那財政部長Winston Jordan稱，政府計劃將所得資金存入主權財富基金中，部分則用於高速公路、連接沿海城鎮道路等建設，以開採黃金、鑽石及鋁土等礦藏。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。