致富智庫：想跟首富搵食？先睇呢兩本書＋呢個未來大勢

曾多年成為全球首富、微軟創辦人蓋茨很愛閱讀,經常推薦他讀後覺得能發人深省的好書。那麼,如果想「跟佢搵食」,又或想以他為榜樣,為世界出一分力,應該看哪些書好呢?他上月就說出「答案」了!

外國媒體報道,他在10月2日於高中母校Lakeside School致詞時表示,如果想進入微軟或蓋茨基金會工作,先讀「兩本書」是「最基本的」,分別是:

【第1本】

●《真確:扭轉十大直覺偏誤,發現事情比你想的美好》

●英文名《FACTFULNESS:Ten Reasons We’re Wrong About the World--and Why Things Are Better Than You Think》

●作者為漢斯.羅斯林(Hans Rosling)、奧拉.羅斯林(Ola Rosling)、安娜.羅朗德(Anna Rosling Rönnlund)

●蓋茨說:「這是我所讀過最重要的書之一,帶領你清晰思考世界的必備指南。」

根據蓋茨2018年形容,《真確》一書是談生活如何變好,以及世界哪裏需要改善,這與其基金會的工作、即改善開發中國家人民的健康及福利息息相關。

這本書是蓋茨最喜愛的書籍之一,去年他送出這本書的電子版本給每位大學畢業生。他認為,這本書應該要每個人都看過,對剛投身社會的年輕人特別受用。

【第2本】

●《人性中的良善天使:暴力如何從我們的世界中逐漸消失》

●英文名《The Better Angels of Our Nature:Why Violence Has Declined》

作者史蒂芬‧平克(Steven Pinker)

●注意:該書中文版厚達近900頁

●蓋茨說:「這是我讀過最重要的一本書,不只是今年,而是這一生最重要的。」

根據蓋茨2018年形容,《人性》一書談的是暴力,而必須瞭解暴力才能創造更祥和的社會。他在母校致詞時說,看完這本書後,還要自問能夠做出甚麼回應。

他指出,基金會除了喜歡聘用擁有多元技能的人,對世界的好奇心也很重要,更何況學習是必須孜孜不倦、並要隨時補充新知識。

【未來會怎樣?】

蓋茨推介上述兩本書,都是希望年輕人能掌握新思維,以便在未來充滿挑戰的環境中與別不同,及早裝備。那麼,他本身又怎看未來呢?

他在10月7日於另一場合回答「我們可以預測未來嗎?」的時候,說:「我相信答案是可以!我感到幸運,因為我的工作讓我有奇妙的發現,這是為何我能預測未來。」蓋茨目前主力在健康課題上做研究,故他有信心為未來健康趨勢作預測。

他對未來有3大預測:

【1、我們將解決營養不良】

數據顯示,目前全球有數以億計的成年人及小孩遭遇營養不良,但蓋茨表示,近年從微生物組織研究中學習了很多,相信未來20年會有更多得着,故認為營養不良的問題會得到解決。

【2、瘧疾在2040年將基本消除】

數據顯示,由寄生蟲引起的瘧疾每年殺害全球約43.5萬人,但蓋茨表示,由於對蚊隻的控制有了具希望的新發展,既能消除它們,又不損害生態,使他相信2040年、即大約20年之後,瘧疾基本上可以消失。

【3、醫療保健將不僅關注挽救生命,而且還將改善生活】

蓋茨相信,醫療保健的重點將在未來20年有轉變,由單單的挽救生命,變成改善生活!他預測,隨着世界各地可預防的死亡人數下降,以及着營養不良和瘧疾等疾病可以根除,醫療保健的重點就可以轉移。

他說:「從長壽到健康的轉變,不僅會改變我們對待醫療保健的方式,它更會為人們和社會創造了各種令人振奮的發展機遇。」

換言之,他看好的職業是醫護界。各位家長們可作參考。

------