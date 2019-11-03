致富智庫：想跟首富搵食？先睇呢兩本書＋呢個未來大勢

曾多年成為全球首富、微軟創辦人蓋茨很愛閱讀，經常推薦他讀後覺得能發人深省的好書。那麼，如果想「跟佢搵食」，又或想以他為榜樣，為世界出一分力，應該看哪些書好呢？他上月就說出「答案」了！

外國媒體報道，他在10月2日於高中母校Lakeside School致詞時表示，如果想進入微軟或蓋茨基金會工作，先讀「兩本書」是「最基本的」，分別是：

【第1本】

●《真確：扭轉十大直覺偏誤，發現事情比你想的美好》

●英文名《FACTFULNESS：Ten Reasons We’re Wrong About the World--and Why Things Are Better Than You Think》

●作者為漢斯．羅斯林(Hans Rosling)、奧拉．羅斯林(Ola Rosling)、安娜．羅朗德(Anna Rosling Rönnlund)

●蓋茨說：「這是我所讀過最重要的書之一，帶領你清晰思考世界的必備指南。」

根據蓋茨2018年形容，《真確》一書是談生活如何變好，以及世界哪裏需要改善，這與其基金會的工作、即改善開發中國家人民的健康及福利息息相關。

這本書是蓋茨最喜愛的書籍之一，去年他送出這本書的電子版本給每位大學畢業生。他認為，這本書應該要每個人都看過，對剛投身社會的年輕人特別受用。

【第2本】

●《人性中的良善天使：暴力如何從我們的世界中逐漸消失》

●英文名《The Better Angels of Our Nature：Why Violence Has Declined》

作者史蒂芬‧平克(Steven Pinker)

●注意：該書中文版厚達近900頁

●蓋茨說：「這是我讀過最重要的一本書，不只是今年，而是這一生最重要的。」

根據蓋茨2018年形容，《人性》一書談的是暴力，而必須瞭解暴力才能創造更祥和的社會。他在母校致詞時說，看完這本書後，還要自問能夠做出甚麼回應。

他指出，基金會除了喜歡聘用擁有多元技能的人，對世界的好奇心也很重要，更何況學習是必須孜孜不倦、並要隨時補充新知識。

【未來會怎樣？】

蓋茨推介上述兩本書，都是希望年輕人能掌握新思維，以便在未來充滿挑戰的環境中與別不同，及早裝備。那麼，他本身又怎看未來呢？

他在10月7日於另一場合回答「我們可以預測未來嗎？」的時候，說：「我相信答案是可以！我感到幸運，因為我的工作讓我有奇妙的發現，這是為何我能預測未來。」蓋茨目前主力在健康課題上做研究，故他有信心為未來健康趨勢作預測。

他對未來有3大預測：

【1、我們將解決營養不良】

數據顯示，目前全球有數以億計的成年人及小孩遭遇營養不良，但蓋茨表示，近年從微生物組織研究中學習了很多，相信未來20年會有更多得着，故認為營養不良的問題會得到解決。

【2、瘧疾在2040年將基本消除】

數據顯示，由寄生蟲引起的瘧疾每年殺害全球約43.5萬人，但蓋茨表示，由於對蚊隻的控制有了具希望的新發展，既能消除它們，又不損害生態，使他相信2040年、即大約20年之後，瘧疾基本上可以消失。

【3、醫療保健將不僅關注挽救生命，而且還將改善生活】

蓋茨相信，醫療保健的重點將在未來20年有轉變，由單單的挽救生命，變成改善生活！他預測，隨着世界各地可預防的死亡人數下降，以及着營養不良和瘧疾等疾病可以根除，醫療保健的重點就可以轉移。

他說：「從長壽到健康的轉變，不僅會改變我們對待醫療保健的方式，它更會為人們和社會創造了各種令人振奮的發展機遇。」

換言之，他看好的職業是醫護界。各位家長們可作參考。

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