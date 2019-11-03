特朗普點牙擦？傳780億建美墨牆　780蚊就能鑿穿

美國總統特朗普一向爭認叻，今次又會否第一時間在其社交媒體Twitter帳戶澄清呢？

外國傳媒引述美國特工和消息人士報道，特朗普強調要堅固的美墨邊境圍牆，傳出有墨西哥走私集團僅用一把市面上僅100美元(約780港元)就能買到的鋸，已能鑿穿圍牆，並順利進行其走私交易。據悉，目前美國在美墨圍牆計劃已累積投入約100億美元(約780億港元)。

報道指出，近月有墨西哥走私集團在普通五金舖就能買到價值100美元的鋸，再裝上專用刀片後，只需數分鐘，就可以鑿出走私物品或人口的缺口。

面對媒體查詢，美國海關及邊境保衛局不肯透露有關破壞邊境牆的案件數目、案發地點，以及修復進度等資料。

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