中證監：盡早全面開放H股全流通 強化香港金融地位
2019年11月03日 16:34
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內地傳媒報道，中國證監會主席易會滿表示，下一步將修訂QFII、RQFII制度，使境外法人參與中國資本市場更便利。此外，當局將盡早全面開放H股全流通改革。H股全流通將進一步強化香港資本市場的吸引力，以及國際金融中心的地位。
QFII是指合格的境外機構投資者；RQFII是指人民幣合格的境外機構投資者。
易會滿指出，目前正積極修訂改善市場配套監管規則，明年將取消證券、基金，以及期貨公司的外資持股比率限制，並研究擴大交易所債券市場對外開放，研究制定交易所熊貓債管理辦法，降低外商舉債阻礙。
他又認為，科創板開始交易至今符合預期，基本上股市波動保持在一定風險範圍內，並展現出市場運作機制。
他強調，中國證監會正加緊研究制訂提升上市公司品質行動計劃，在最短時間內推出上市公司分割上市規則、推動證券法修改、加強資本市場法治供給與投資者保護，並加速轉變中國證監會職能，進一步簡政放權。
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