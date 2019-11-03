全球冧市魔咒？沙特阿美料12月掛牌　歷史咁睇...

外國傳媒報道，沙特阿拉伯政府正式宣布，當地最大油企沙特阿美將在沙特利雅得證券交易所上市，詳情於11月10日(星期日)公布，預計12月掛牌。一旦順利，料是全球最大新股(IPO)，估計高達1.6萬億至1.8萬億美元。

不過，根據往績，每逢有特大新股上市，全球金融市場接下來都無運行，今次又會如何？以下是一些史上特大新股上市紀錄：

●2014年9月阿里巴巴，集資約250億美元

(2014年底油價暴冧)

●2010年10月AIA，集資約205億美元

(歐債危機由2009年至2012年)

●2010年11月通用汽車，集資約181億美元

(歐債危機由2009年至2012年)

●2008年3月Visa，集資約197億美元

(2008年10月金融海嘯)

●2006年10月中國工商銀行於中港兩地掛牌，合共集資約219億美元

(2007年10月港股見頂，事後證明美國次按問題已在2006年出現)

●1999年11月Enel SpA意大利國家電力公司，集資約174億美元

(2000年3月科網見頂)

●1998年10月，日本電信商NTT DoCoMo，集資約184億美元

(1998年亞洲金融風暴)

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