本周金融市場大事一覽
2019年11月03日 17:57
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11月首個交易周即將開始，本周沒有重大經濟數據公布，市場焦點關注中美貿易協議會在何處簽署，美股則開始冬令時間，開市及收市皆延遲1小時。以下為香港時間：
【11月4日星期一】
日本股市休市
23：00 美國公布9月工廠訂單、耐用品訂單
時間不定：中美貿易談判或有重大宣布
【11月5日星期二】
09：45 中國公布10月財新服務業PMI
11：30 澳洲公布議息結果
21：30 美國公布9月貿易帳
23：00 美國公布10月ISM非製造業PMI
【11月6日星期三】
23：30 美國公布每周原油庫存
【11月7日星期四】
10：30 中國公布10月進口出數據
時間不定：中國公布10月外匯儲備
20：00 英國公布議息結果
21：30 美國公布每周新申領失業救濟金人數
【11月8日星期五】
06：00 MSCI明晟公布11月半年度評估，將披露A股安排
23：00 美國公布9月批發庫存、11月消費者信心指數
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