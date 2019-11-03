新盤混戰：明翹匯加推141伙 兩日累推279伙
2019年11月03日 18:18
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明翹匯反應不俗。
佳明集團控股(01271)公布，旗下青衣明翹匯周日(11月3日)加推第5號價單，涉及141伙，連同第4號價單位，該項目兩日合共加推279伙，兩批加推單位平均呎價16,691元。由於加推單位較高層及景觀較佳，相比第3號價單平均呎價15,847元，加幅約5.3%。加推單位若以選用「建築期付款計劃」計算，折實後售價800萬港元以下單位有192個，佔兩批加推單位數目約69%。
另外，項目周日連錄4宗招標成交，全數為面積755方呎三房連套房單位，總成交金額逾4,800萬元，最高價單位為第2A座29樓A室，成交價1,393萬元，呎價18,453元，創項目銷售至今最高成交價。
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