未來數年難安枕！美4萬億美元企業債陸續到期

外國傳媒報道，牛津經濟研究院(Oxford Economics)近日警告，企業債將面臨重大風險，就是未來5年內，將有4萬億美元的債券到期。

該機構資深經濟學家Lydia Boussour表示，一旦經濟增長進一步放緩，以及放貸一方開始收緊銀根，都有可能出現債務違約，影響或擴散到包括就業市場在內的其他經濟領域。

他說：「雖然企業債本身不太可能引發經濟衰退，但下次經濟下滑可能會破壞企業債市場的穩定，繼而加劇金融狀況進一步收緊，並進一步抑制投資和就業。」

他指出，未來幾年，尤其是2022年，將屆「債冚債」高峰期，美國企業需要持續以低利率獲得大量信貸，尤其是創紀錄的2.5萬億美元投資級債券目前僅處於「BBB」評級，即僅僅高於「垃圾債」一級。

他警告，除了考慮到美國企業債負擔規模，更要考慮其基礎愈來愈不穩定，情況值得密切關注。

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