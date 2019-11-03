《沽注一擲》傳奇人物：08年海嘯恐明年起重演　因為...

外國傳媒報道，《沽注一擲》(The Big Short)電影中的主角之一、曾準確預測2008年金融海嘯的傳奇人物David Burt最近警告，投資者低估了氣候變化的威脅，這將對美國樓市構成風險，並有機會因而重演2008年金融海嘯，呼籲投資者要警醒！

他警告，由於行業不平衡而引起的第一波嚴重市場波動，最早可能在「2020年」出現，原因是目前狀況與次按危機爆發前有很多相似之處，這關乎美國樓市定價錯誤的大問題。從本質上看，今次與2008年前存在很多相同的風險。許多房地產的價格都被高估了，令相關風險大增，當中最大的風險是「斷供而被銀行收回的危機」。雖然現時錯誤定價的原因與2008年前完全不同，但實際上在幅度方面看起來非常相似、甚至更大。

他認為，氣候變遷是被輕視的風險，使美國樓宇在興建、買賣、租出時，未把海平面升高和內陸水浸的風險納入考慮，提供了「次按式獲利」機會。

事實上，根據美國環保智庫Union of Concerned Scientists發表的海平面預測報告顯示，未來30年內，約有31.1萬棟現有的沿岸房屋，將一再面臨水浸或全毀。這意味着人口多的加州、德州、佛州、馬里蘭州、新澤西州和紐約州，以及退休目的地如南、北卡羅萊納州，都可能受影響。

最近一篇學術報告亦指出，自2006年以來，投保水災保險的保單數量與總值已下滑，意味着購買沿岸地區房地產的按揭住戶，可能尤其面臨斷供違約的風險。

Burt表示，他預見獲利機會，但也希望因敲響警鐘而喚醒民眾提高警覺。他說：「我們不知道天災會有多麼嚴重。與樓價下跌相比，氣候變遷相關風險更嚴重，有些風險更是非常嚇人的。」

David Burt作風低調，曾在Cornwall Capital任職顧問，而這家公司在十年前及時避過金融海嘯，相關事情在《沽注一擲》中有提到。他在擔任顧問期間，Cornwall Capital因沽空次按而勁賺約8,000萬美元。

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