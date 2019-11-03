新盤搶客！十大屋苑周末10成交　按周瀉61%

中原指出，十大屋苑於周六、日錄得10宗成交，較對上一周下跌61.5%，為港府公布放寬按保樓價上限後，首次出現跌幅，期內有6個指標屋苑買賣「捧蛋」。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，過去一星期新界兩大全新盤，合共推出超過900個單位，新盤開價合理，搶盡二手焦點及客源，凍結二手購買力。上月多個屋苑成交加快，消耗大量平價盤，現時各主要屋苑的入場價調升，買家或轉向二線屋苑覓盤，成交速度放慢。

過去兩日新界區三大屋苑，包括沙田第一城、天水圍嘉湖山莊、東涌映灣園均未有錄得成交。

期間錄得買賣均為市區屋苑，以港島區最活躍，中原趙鴻運表示，鰂魚涌太古城錄3宗成交，平均呎價18,600元，包括齊宮閣高層B室，實用面積702方呎，望內園景，9月底以1,500萬元交吉放盤，減至1,475萬元沽出，實用呎價21,011元，以同面積單位比較，相比今年高位1,620萬元尚差9%。

鴨脷洲海怡半島亦錄4宗成交，該行盧鏡豪表示，其中19座中層A室，實用面積584方呎，兩房間隔，叫價930萬元，放盤不足24小時，即以925萬元易手，呎價15,839元。原業主於2016年以676萬元買入單位，持貨3年帳面獲利249萬元，升值37%。

此外，該公司柯勇表示，將軍澳新都城錄得2宗成交，包括2期10座高層B室，實用面積363方呎，兩房間隔，以658萬元易手，呎價18,127元。

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