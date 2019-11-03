樓價UPDATES：屯門寶怡花園獲爭購 賣貴5萬
2019年11月03日 21:25
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銀行減息利好樓市，加強市民置業信心，屯門寶怡花園單位同時獲三組客人爭購，最終獲一名買家追價5萬元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。
港島區
●薄扶林碧瑤灣27座中層B室，實用面積1,012方呎，兩房間隔，以1,568萬元易手，實用呎價15,494元。
●北角建華花園高層C室，實用面積398方呎，兩房間隔，最初叫價740萬元，終減至675萬元獲承接，實用呎價16,960元。
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九龍區
●紅磡環海‧東岸1A座低層H室，實用面積322方呎，一房間隔，減價40萬元或約6.3%，以590萬元沽出，實用呎價18,323元。
●將軍澳海翩滙7座低層K室，實用面積852方呎，三房套房間隔，享海景，減價350萬或約21.2%，以1,300萬元成交，實用呎價15,258元。原業主持貨3年帳面獲利約315.4萬元，物業升值約32%。
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新界區
●屯門寶怡花園1座中層G室，實用面積415方呎，單位原先由一名買家提出以475萬元洽購，由於同時有另外兩組客戶爭盤，最後加價至480萬元買入單位，呎價11,566元。
●元朗怡豐大廈中低層2室，實用面積445方呎，三房間隔，近日以480萬元沽出，實用呎價10,787元。
●馬鞍山天宇海6A座中層B室，實用面積694方呎，三房間隔，減價10.2萬元，以969.8萬元售出，實用呎價13,974元。
●沙田第一城13座低層C室，實用面積853方呎，以1,000萬元成交，實用呎價11,723元。
●屯門市廣場3座中層B室，實用面積353方呎，兩房間隔，減價20萬元，以510萬元易手，實用呎價14,448元。
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