日本製造業寒冬！七成企業下調盈利預測

外國傳媒報道，隨着全球經濟放緩，日本製造業陷入寒冬！在171家日本上市製造業中，有125家已下調2019財年(即今年4月至明年3月)的盈利預測，佔比達70%，下調的盈利預測總額高達9,393億日圓(約681億港元)，規模是7年最慘，而且仍會惡化。

報道指出，上述171家企業只佔已公布業績的30%，即反映下調盈利預測的數字未見頂，惟下調比例已達7年最多，當中包括萬事得(Mazda)、鈴木(Suzuki)、日野(Hino)等。回看2012年時，日本製造業下調盈利預測總額高達2.21萬億日圓。

萬事得表示，中國及日本市場均不理想；鈴木受到印度銷售疲弱影響；日野更表示，整個亞洲地區銷售狀況也不佳。

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