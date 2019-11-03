股市隱憂！近半美國人支持彈劾特朗普

外國傳媒報道，根據NBC新聞及華爾街日報聯合進行的民意調查顯示，49%受訪者表示，支持彈劾及逼走美國總統特朗普；46%受訪者持相反看法。相比之下，上月進行的民調顯示，49%受訪者反對彈劾及逼走他；持相反看法的有43%。

換言之，目前多了美國民眾反對特朗普。

至於2020年美國總統大選，民調顯示，在民主黨總統候選人當中，有27%受訪者支持前副總統拜登；23%支持沃倫(Elizabeth Warren)；桑德斯(Bernie Sanders)則有19%。

如果拜登與特朗普對撼，支持比例是50：41；就算是沃倫對特朗普，比例也達50：42。

特朗普曾三番四次表示，一旦他遭彈劾或輸掉總統大選，股市將崩潰。他亦多次批評上述機構所做的民調不可信。

－－－－－－