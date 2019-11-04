沈振盈　貿易協議未簽市況仍反覆

上周期指結算後，港股進一步上升，雖然升幅並不算多，但恒生指數已上破了27,000點的心理關口，但真正的技術性阻力位在27,300點，此刻仍未算真正突破。

四中全會正式閉幕，而美國聯儲局議息會議亦已完結，短期已沒有太大的消息影響大市，唯一的焦點應該聚焦在中美的貿易協議。雖然特朗普一再強調，雙方已有協議，亦不斷指出，中方是急於要有協議。然而，近日的市場訊息顯示，中方仍未完全同意簽署，似乎背後仍有一些條件尚未談妥，急於有協議的一方，應該是特朗普。

此刻大戶的期指及期權倉，似乎仍未完全部署妥當，相信未來數天，市況仍會反覆上落為主。星期五是「立冬」，曆法上正式踏入冬季的「乙亥」月，估計大市的表現會更為反覆，慎防恒指出現急挫。

本周每日的股市走勢預測：

周一（乙巳日）：天干屬木地支屬火，木生火之局，反覆向好

周二（丙午日）：天干地支皆屬火，全火之局，持續強勢

周三（丁未日）：天干屬火地支屬土，火生土之局，走勢轉弱

周四（戊申日）：天干屬土地支屬金，土生金之局，好淡爭持，缺乏方向

周五（己酉日）：天干屬土地支屬金，土生金之局，是日立冬，出現跌勢

訊匯證券行政總裁 沈振盈 (作者為註冊持牌人士)

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